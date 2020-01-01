Hemule (HEMULE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hemule (HEMULE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Hemule (HEMULE) informācija

HEMULE is a cat-themed meme token inspired by Vitalik Buterin's family cat.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hemulebuterin.com/
Tehniskais dokuments:
https://assets-global.website-files.com/6479df7499394fc4532f8293/65dff94c8a007914ea159381_Hemule_Roadmap_Official_v1.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xeaa63125dd63f10874f99cdbbb18410e7fc79dd3

Hemule (HEMULE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hemule (HEMULE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.59M
Kopējais apjoms:
$ 980.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 980.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.64M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03925
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000051713415922712
Pašreizējā cena:
$ 0.002643
Hemule (HEMULE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hemule (HEMULE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HEMULE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HEMULE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HEMULE tokenomiku, uzzini HEMULE tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.