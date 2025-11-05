BiržaDEX+
Reāllaika Hemi cena šodien ir 0.0354 USD. Seko līdzi reāllaika HEMI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HEMI cenas tendenci MEXC.

Hemi logotips

Hemi kurss(HEMI)

1 HEMI uz USD reāllaika cena:

$0.03553
$0.03553$0.03553
-0.39%1D
USD
Hemi (HEMI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:44:25 (UTC+8)

Hemi (HEMI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0336
$ 0.0336$ 0.0336
24h zemākā
$ 0.03656
$ 0.03656$ 0.03656
24h augstākā

$ 0.0336
$ 0.0336$ 0.0336

$ 0.03656
$ 0.03656$ 0.03656

$ 0.19259179461442666
$ 0.19259179461442666$ 0.19259179461442666

$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373

-0.34%

-0.38%

-31.21%

-31.21%

Hemi (HEMI) reāllaika cena ir $ 0.0354. Pēdējo 24 stundu laikā HEMI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0336 līdz augstākajai $ 0.03656, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HEMI visu laiku augstākā cena ir $ 0.19259179461442666, savukārt zemākā - $ 0.015350458365510373.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HEMI ir mainījies par -0.34% pēdējā stundā, par -0.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hemi (HEMI) tirgus informācija

No.608

$ 34.60M
$ 34.60M$ 34.60M

$ 171.92K
$ 171.92K$ 171.92K

$ 354.00M
$ 354.00M$ 354.00M

977.50M
977.50M 977.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.77%

BSC

Pašreizējais Hemi tirgus maksimums ir $ 34.60M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 171.92K. HEMI apjoms apgrozībā ir 977.50M ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 354.00M.

Hemi (HEMI) cenas vēsture USD

Seko Hemi cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0001391-0.38%
30 dienas$ -0.0554-61.02%
60 dienas$ +0.00052+1.49%
90 dienas$ +0.0304+608.00%
Hemi Cenas izmaiņas šodien

Šodien HEMI cena mainījās par $ -0.0001391 (-0.38%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Hemi 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0554 (-61.02%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Hemi 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, HEMI piedzīvoja izmaiņas $ +0.00052 (+1.49%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Hemi 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0304 (+608.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Hemi (HEMI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Hemi cenas vēstures lapu.

Kas ir Hemi (HEMI)?

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Hemi ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt HEMI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Hemi mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Hemi pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Hemi cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hemi (HEMI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hemi (HEMI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hemi prognozes.

Apskati Hemi cenas prognozi!

Hemi (HEMI) tokenomika

Hemi (HEMI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HEMI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Hemi (HEMI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Hemi? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Hemi MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

HEMI uz vietējām valūtām

Hemi resurss

Dziļākai izpratnei par Hemi, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Hemi vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Hemi

Kāda ir Hemi (HEMI) vērtība šodien?
Reāllaika HEMI cena USD ir 0.0354 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HEMI uz USD cena?
Pašreizējā HEMI uz USD cena ir $ 0.0354. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hemi tirgus maksimums?
HEMI tirgus maksimums ir $ 34.60M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HEMI apjoms apgrozībā?
HEMI apjoms apgrozībā ir 977.50M USD.
Kāda bija HEMI vēsturiski augstākā cena?
HEMI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.19259179461442666 USD apmērā.
Kāda bija HEMI vēsturiski zemākā cena?
HEMI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.015350458365510373 USD.
Kāds ir HEMI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HEMI tirdzniecības apjoms ir $ 171.92K USD.
Vai HEMI šogad kāps augstāk?
HEMI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HEMI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:44:25 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

HEMI uz USD kalkulators

Summa

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.0354 USD

Tirgot HEMI

HEMI/USDC
$0.03537
$0.03537$0.03537
-0.89%
HEMI/USDT
$0.03553
$0.03553$0.03553
-0.30%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

