Humans.ai (HEART) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Humans.ai (HEART), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Humans.ai (HEART) informācija

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://humans.ai
Tehniskais dokuments:
http://humans.ai/litepaper
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/

Humans.ai (HEART) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Humans.ai (HEART) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 46.89M
$ 46.89M$ 46.89M
Kopējais apjoms:
$ 7.80B
$ 7.80B$ 7.80B
Apjoms apgrozībā:
$ 7.80B
$ 7.80B$ 7.80B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 46.89M
$ 46.89M$ 46.89M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1815
$ 0.1815$ 0.1815
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003675394095500101
$ 0.003675394095500101$ 0.003675394095500101
Pašreizējā cena:
$ 0.006012
$ 0.006012$ 0.006012

Humans.ai (HEART) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Humans.ai (HEART) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HEART tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HEART tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HEART tokenomiku, uzzini HEART tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HEART

Vēlies iekļaut Humans.ai (HEART) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HEART iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Humans.ai (HEART) cenas vēsture

HEART cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HEART cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HEART? Mūsu HEART cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.