Hydranet (HDN) tokenomika

Hydranet (HDN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hydranet (HDN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hydranet (HDN) informācija

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hydranet.ai/
Tehniskais dokuments:
https://docs.hydranet.ai/welcome
Bloku pārlūks:
https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430

Hydranet (HDN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hydranet (HDN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M
Kopējais apjoms:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 183.41M
$ 183.41M$ 183.41M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.11M
$ 12.11M$ 12.11M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1795
$ 0.1795$ 0.1795
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001732296451158479
$ 0.001732296451158479$ 0.001732296451158479
Pašreizējā cena:
$ 0.04035
$ 0.04035$ 0.04035

Hydranet (HDN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hydranet (HDN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HDN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HDN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HDN tokenomiku, uzzini HDN tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HDN

Vēlies iekļaut Hydranet (HDN) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HDN iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Hydranet (HDN) cenas vēsture

HDN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HDN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HDN? Mūsu HDN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.