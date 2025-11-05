BiržaDEX+
Reāllaika Hana cena šodien ir 0.02292 USD. Seko līdzi reāllaika HANA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HANA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HANA

HANA Cenas informācija

Kas ir HANA

HANA Tehniskais dokuments

HANA Oficiālā tīmekļa vietne

HANA Tokenomika

HANA Cenas prognoze

HANA Vēsture

HANA iegādes rokasgrāmata

HANA uz bezseguma valūtu konvertētājs

HANA Tūlītējie darījumi

HANA USDT-M Futures

Hana logotips

Hana kurss(HANA)

1 HANA uz USD reāllaika cena:

$0.02292
$0.02292
-1.67%1D
USD
Hana (HANA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:44:18 (UTC+8)

Hana (HANA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02103
$ 0.02103
24h zemākā
$ 0.02384
$ 0.02384
24h augstākā

$ 0.02103
$ 0.02103

$ 0.02384
$ 0.02384

--
--

--
--

-0.35%

-1.67%

-47.72%

-47.72%

Hana (HANA) reāllaika cena ir $ 0.02292. Pēdējo 24 stundu laikā HANA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02103 līdz augstākajai $ 0.02384, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HANA visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HANA ir mainījies par -0.35% pēdējā stundā, par -1.67% pēdējo 24 stundu laikā un par -47.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hana (HANA) tirgus informācija

--
--

$ 175.59K
$ 175.59K

$ 22.92M
$ 22.92M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Pašreizējais Hana tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 175.59K. HANA apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 22.92M.

Hana (HANA) cenas vēsture USD

Seko Hana cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0003893-1.67%
30 dienas$ -0.03606-61.14%
60 dienas$ +0.00292+14.60%
90 dienas$ +0.00292+14.60%
Hana Cenas izmaiņas šodien

Šodien HANA cena mainījās par $ -0.0003893 (-1.67%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Hana 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.03606 (-61.14%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Hana 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, HANA piedzīvoja izmaiņas $ +0.00292 (+14.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Hana 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00292 (+14.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Hana (HANA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Hana cenas vēstures lapu.

Kas ir Hana (HANA)?

Hana is Hyper-casual Finance, livestreaming, casual earning, and seamless onboarding that replace CEXs as the dominant crypto gateway.

Hana ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Hana ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt HANA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Hana mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Hana pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Hana cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hana (HANA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hana (HANA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hana prognozes.

Apskati Hana cenas prognozi!

Hana (HANA) tokenomika

Hana (HANA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HANA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Hana (HANA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Hana? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Hana MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Hana resurss

Dziļākai izpratnei par Hana, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Hana vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Hana

Kāda ir Hana (HANA) vērtība šodien?
Reāllaika HANA cena USD ir 0.02292 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HANA uz USD cena?
Pašreizējā HANA uz USD cena ir $ 0.02292. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hana tirgus maksimums?
HANA tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HANA apjoms apgrozībā?
HANA apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija HANA vēsturiski augstākā cena?
HANA sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija HANA vēsturiski zemākā cena?
HANA sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir HANA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HANA tirdzniecības apjoms ir $ 175.59K USD.
Vai HANA šogad kāps augstāk?
HANA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HANA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:44:18 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

