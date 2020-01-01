Hamster (HAM) tokenomika

Hamster (HAM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hamster (HAM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hamster (HAM) informācija

Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://swaphamster.io/
Tehniskais dokuments:
https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e

Hamster (HAM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hamster (HAM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 799.67K
$ 799.67K$ 799.67K
Kopējais apjoms:
$ 10,000.00T
$ 10,000.00T$ 10,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 2,384.23T
$ 2,384.23T$ 2,384.23T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000008
$ 0.00000008$ 0.00000008
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0000000003354
$ 0.0000000003354$ 0.0000000003354

Hamster (HAM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hamster (HAM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HAM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HAM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HAM tokenomiku, uzzini HAM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HAM

Vēlies iekļaut Hamster (HAM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HAM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Hamster (HAM) cenas vēsture

HAM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HAM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HAM? Mūsu HAM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.