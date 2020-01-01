Camelot Token (GRAIL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Camelot Token (GRAIL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Camelot Token (GRAIL) informācija

Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://camelot.exchange/
Tehniskais dokuments:
https://docs.camelot.exchange/
Bloku pārlūks:
https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8

Camelot Token (GRAIL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Camelot Token (GRAIL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 73.51K
$ 73.51K$ 73.51K
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.73M
$ 20.73M$ 20.73M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4,700
$ 4,700$ 4,700
Visu laiku zemākā cena:
$ 184.24900021448872
$ 184.24900021448872$ 184.24900021448872
Pašreizējā cena:
$ 281.99
$ 281.99$ 281.99

Camelot Token (GRAIL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Camelot Token (GRAIL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GRAIL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GRAIL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GRAIL tokenomiku, uzzini GRAIL tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties GRAIL

Vēlies iekļaut Camelot Token (GRAIL) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas GRAIL iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Camelot Token (GRAIL) cenas vēsture

GRAIL cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

GRAIL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GRAIL? Mūsu GRAIL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.