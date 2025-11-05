BiržaDEX+
GPTON kurss(GPTON)

GPTON kurss(GPTON)

1 GPTON uz USD reāllaika cena:

$0.01591
$0.01591$0.01591
-5.24%1D
USD
GPTON (GPTON) Tiešsaistes cenu diagramma
GPTON (GPTON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01553
$ 0.01553$ 0.01553
24h zemākā
$ 0.01833
$ 0.01833$ 0.01833
24h augstākā

$ 0.01553
$ 0.01553$ 0.01553

$ 0.01833
$ 0.01833$ 0.01833

$ 0.04540726520022076
$ 0.04540726520022076$ 0.04540726520022076

$ 0.024354338596202823
$ 0.024354338596202823$ 0.024354338596202823

-1.18%

-5.24%

-17.78%

-17.78%

GPTON (GPTON) reāllaika cena ir $ 0.01596. Pēdējo 24 stundu laikā GPTON tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01553 līdz augstākajai $ 0.01833, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GPTON visu laiku augstākā cena ir $ 0.04540726520022076, savukārt zemākā - $ 0.024354338596202823.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GPTON ir mainījies par -1.18% pēdējā stundā, par -5.24% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.78% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GPTON (GPTON) tirgus informācija

No.4053

$ 15.96M
$ 15.96M$ 15.96M

$ 95.12K
$ 95.12K$ 95.12K

$ 15.96M
$ 15.96M$ 15.96M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,933
999,999,933 999,999,933

999,999,933
999,999,933 999,999,933

100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099

TONCOIN

Pašreizējais GPTON tirgus maksimums ir $ 15.96M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 95.12K. GPTON apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999933. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.96M.

GPTON (GPTON) cenas vēsture USD

Seko GPTON cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0008798-5.24%
30 dienas$ -0.01484-48.19%
60 dienas$ -0.02199-57.95%
90 dienas$ -0.00304-16.00%
GPTON Cenas izmaiņas šodien

Šodien GPTON cena mainījās par $ -0.0008798 (-5.24%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

GPTON 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.01484 (-48.19%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

GPTON 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GPTON piedzīvoja izmaiņas $ -0.02199 (-57.95%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

GPTON 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00304 (-16.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu GPTON (GPTON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati GPTON cenas vēstures lapu.

Kas ir GPTON (GPTON)?

AI Messenger with P2P Gaming platform on TON, users can extend token to play games P2P + as payment system for AI in messenger.

GPTON ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu GPTON ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GPTON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par GPTON mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu GPTON pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

GPTON cenas prognoze (USD)

Kāda būs GPTON (GPTON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GPTON (GPTON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GPTON prognozes.

Apskati GPTON cenas prognozi!

GPTON (GPTON) tokenomika

GPTON (GPTON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GPTON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties GPTON (GPTON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties GPTON? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties GPTON MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GPTON uz vietējām valūtām

GPTON resurss

Dziļākai izpratnei par GPTON, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā GPTON vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par GPTON

Kāda ir GPTON (GPTON) vērtība šodien?
Reāllaika GPTON cena USD ir 0.01596 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GPTON uz USD cena?
Pašreizējā GPTON uz USD cena ir $ 0.01596. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GPTON tirgus maksimums?
GPTON tirgus maksimums ir $ 15.96M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GPTON apjoms apgrozībā?
GPTON apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija GPTON vēsturiski augstākā cena?
GPTON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04540726520022076 USD apmērā.
Kāda bija GPTON vēsturiski zemākā cena?
GPTON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.024354338596202823 USD.
Kāds ir GPTON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GPTON tirdzniecības apjoms ir $ 95.12K USD.
Vai GPTON šogad kāps augstāk?
GPTON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GPTON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

