BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Graphite cena šodien ir 0.2556 USD. Seko līdzi reāllaika GP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Graphite cena šodien ir 0.2556 USD. Seko līdzi reāllaika GP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GP

GP Cenas informācija

Kas ir GP

GP Tehniskais dokuments

GP Oficiālā tīmekļa vietne

GP Tokenomika

GP Cenas prognoze

GP Vēsture

GP iegādes rokasgrāmata

GP uz bezseguma valūtu konvertētājs

GP Tūlītējie darījumi

GP USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Graphite logotips

Graphite kurss(GP)

1 GP uz USD reāllaika cena:

$0.2554
$0.2554$0.2554
-11.65%1D
USD
Graphite (GP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:43:40 (UTC+8)

Graphite (GP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.2388
$ 0.2388$ 0.2388
24h zemākā
$ 0.3119
$ 0.3119$ 0.3119
24h augstākā

$ 0.2388
$ 0.2388$ 0.2388

$ 0.3119
$ 0.3119$ 0.3119

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645$ 0.027421874976476645

-0.32%

-11.65%

-48.71%

-48.71%

Graphite (GP) reāllaika cena ir $ 0.2556. Pēdējo 24 stundu laikā GP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2388 līdz augstākajai $ 0.3119, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GP visu laiku augstākā cena ir $ 6.974056528051682, savukārt zemākā - $ 0.027421874976476645.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GP ir mainījies par -0.32% pēdējā stundā, par -11.65% pēdējo 24 stundu laikā un par -48.71% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Graphite (GP) tirgus informācija

No.1109

$ 8.59M
$ 8.59M$ 8.59M

$ 58.09K
$ 58.09K$ 58.09K

$ 15.17M
$ 15.17M$ 15.17M

33.59M
33.59M 33.59M

59,335,023.27852005
59,335,023.27852005 59,335,023.27852005

SOL

Pašreizējais Graphite tirgus maksimums ir $ 8.59M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 58.09K. GP apjoms apgrozībā ir 33.59M ar kopējo apjomu 59335023.27852005. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.17M.

Graphite (GP) cenas vēsture USD

Seko Graphite cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.033678-11.65%
30 dienas$ -0.5908-69.81%
60 dienas$ -0.886-77.62%
90 dienas$ -1.8274-87.73%
Graphite Cenas izmaiņas šodien

Šodien GP cena mainījās par $ -0.033678 (-11.65%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Graphite 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.5908 (-69.81%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Graphite 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GP piedzīvoja izmaiņas $ -0.886 (-77.62%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Graphite 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -1.8274 (-87.73%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Graphite (GP) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Graphite cenas vēstures lapu.

Kas ir Graphite (GP)?

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Graphite ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GP steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Graphite mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Graphite pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Graphite cenas prognoze (USD)

Kāda būs Graphite (GP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Graphite (GP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Graphite prognozes.

Apskati Graphite cenas prognozi!

Graphite (GP) tokenomika

Graphite (GP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GP tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Graphite (GP)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Graphite? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Graphite MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GP uz vietējām valūtām

1 Graphite(GP) uz VND
6,726.114
1 Graphite(GP) uz AUD
A$0.393624
1 Graphite(GP) uz GBP
0.194256
1 Graphite(GP) uz EUR
0.222372
1 Graphite(GP) uz USD
$0.2556
1 Graphite(GP) uz MYR
RM1.070964
1 Graphite(GP) uz TRY
10.753092
1 Graphite(GP) uz JPY
¥39.1068
1 Graphite(GP) uz ARS
ARS$372.593232
1 Graphite(GP) uz RUB
20.701044
1 Graphite(GP) uz INR
22.679388
1 Graphite(GP) uz IDR
Rp4,259.998296
1 Graphite(GP) uz PHP
14.99094
1 Graphite(GP) uz EGP
￡E.12.092436
1 Graphite(GP) uz BRL
R$1.38024
1 Graphite(GP) uz CAD
C$0.360396
1 Graphite(GP) uz BDT
31.15764
1 Graphite(GP) uz NGN
368.8308
1 Graphite(GP) uz COP
$986.8716
1 Graphite(GP) uz ZAR
R.4.483224
1 Graphite(GP) uz UAH
10.755648
1 Graphite(GP) uz TZS
T.Sh.629.55558
1 Graphite(GP) uz VES
Bs56.9988
1 Graphite(GP) uz CLP
$241.7976
1 Graphite(GP) uz PKR
Rs72.263232
1 Graphite(GP) uz KZT
133.95996
1 Graphite(GP) uz THB
฿8.327448
1 Graphite(GP) uz TWD
NT$7.903152
1 Graphite(GP) uz AED
د.إ0.938052
1 Graphite(GP) uz CHF
Fr0.207036
1 Graphite(GP) uz HKD
HK$1.986012
1 Graphite(GP) uz AMD
֏97.77978
1 Graphite(GP) uz MAD
.د.م2.379636
1 Graphite(GP) uz MXN
$4.777164
1 Graphite(GP) uz SAR
ريال0.9585
1 Graphite(GP) uz ETB
Br39.009672
1 Graphite(GP) uz KES
KSh33.020964
1 Graphite(GP) uz JOD
د.أ0.1812204
1 Graphite(GP) uz PLN
0.948276
1 Graphite(GP) uz RON
лв1.129752
1 Graphite(GP) uz SEK
kr2.448648
1 Graphite(GP) uz BGN
лв0.43452
1 Graphite(GP) uz HUF
Ft86.438808
1 Graphite(GP) uz CZK
5.428944
1 Graphite(GP) uz KWD
د.ك0.0784692
1 Graphite(GP) uz ILS
0.833256
1 Graphite(GP) uz BOB
Bs1.766196
1 Graphite(GP) uz AZN
0.43452
1 Graphite(GP) uz TJS
SM2.356632
1 Graphite(GP) uz GEL
0.695232
1 Graphite(GP) uz AOA
Kz234.280404
1 Graphite(GP) uz BHD
.د.ب0.0963612
1 Graphite(GP) uz BMD
$0.2556
1 Graphite(GP) uz DKK
kr1.6614
1 Graphite(GP) uz HNL
L6.732504
1 Graphite(GP) uz MUR
11.73204
1 Graphite(GP) uz NAD
$4.424436
1 Graphite(GP) uz NOK
kr2.612232
1 Graphite(GP) uz NZD
$0.449856
1 Graphite(GP) uz PAB
B/.0.2556
1 Graphite(GP) uz PGK
K1.076076
1 Graphite(GP) uz QAR
ر.ق0.930384
1 Graphite(GP) uz RSD
дин.26.094204
1 Graphite(GP) uz UZS
soʻm3,079.517364
1 Graphite(GP) uz ALL
L21.498516
1 Graphite(GP) uz ANG
ƒ0.457524
1 Graphite(GP) uz AWG
ƒ0.457524
1 Graphite(GP) uz BBD
$0.5112
1 Graphite(GP) uz BAM
KM0.43452
1 Graphite(GP) uz BIF
Fr753.7644
1 Graphite(GP) uz BND
$0.33228
1 Graphite(GP) uz BSD
$0.2556
1 Graphite(GP) uz JMD
$41.031468
1 Graphite(GP) uz KHR
1,026.504936
1 Graphite(GP) uz KMF
Fr108.8856
1 Graphite(GP) uz LAK
5,556.521628
1 Graphite(GP) uz LKR
රු77.901768
1 Graphite(GP) uz MDL
L4.329864
1 Graphite(GP) uz MGA
Ar1,146.18708
1 Graphite(GP) uz MOP
P2.0448
1 Graphite(GP) uz MVR
3.93624
1 Graphite(GP) uz MWK
MK443.749716
1 Graphite(GP) uz MZN
MT16.34562
1 Graphite(GP) uz NPR
रु36.259416
1 Graphite(GP) uz PYG
1,812.7152
1 Graphite(GP) uz RWF
Fr370.3644
1 Graphite(GP) uz SBD
$2.103588
1 Graphite(GP) uz SCR
3.621852
1 Graphite(GP) uz SRD
$9.8406
1 Graphite(GP) uz SVC
$2.2365
1 Graphite(GP) uz SZL
L4.424436
1 Graphite(GP) uz TMT
m0.897156
1 Graphite(GP) uz TND
د.ت0.7496748
1 Graphite(GP) uz TTD
$1.732968
1 Graphite(GP) uz UGX
Sh890.5104
1 Graphite(GP) uz XAF
Fr145.9476
1 Graphite(GP) uz XCD
$0.69012
1 Graphite(GP) uz XOF
Fr145.9476
1 Graphite(GP) uz XPF
Fr26.3268
1 Graphite(GP) uz BWP
P3.4506
1 Graphite(GP) uz BZD
$0.513756
1 Graphite(GP) uz CVE
$24.632172
1 Graphite(GP) uz DJF
Fr45.2412
1 Graphite(GP) uz DOP
$16.4223
1 Graphite(GP) uz DZD
د.ج33.440148
1 Graphite(GP) uz FJD
$0.582768
1 Graphite(GP) uz GNF
Fr2,222.442
1 Graphite(GP) uz GTQ
Q1.957896
1 Graphite(GP) uz GYD
$53.47152
1 Graphite(GP) uz ISK
kr32.4612

Graphite resurss

Dziļākai izpratnei par Graphite, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Graphite vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Graphite

Kāda ir Graphite (GP) vērtība šodien?
Reāllaika GP cena USD ir 0.2556 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GP uz USD cena?
Pašreizējā GP uz USD cena ir $ 0.2556. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Graphite tirgus maksimums?
GP tirgus maksimums ir $ 8.59M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GP apjoms apgrozībā?
GP apjoms apgrozībā ir 33.59M USD.
Kāda bija GP vēsturiski augstākā cena?
GP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 6.974056528051682 USD apmērā.
Kāda bija GP vēsturiski zemākā cena?
GP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.027421874976476645 USD.
Kāds ir GP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GP tirdzniecības apjoms ir $ 58.09K USD.
Vai GP šogad kāps augstāk?
GP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:43:40 (UTC+8)

Graphite (GP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

GP uz USD kalkulators

Summa

GP
GP
USD
USD

1 GP = 0.2556 USD

Tirgot GP

GP/USDT
$0.2554
$0.2554$0.2554
-11.68%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,994.91
$100,994.91$100,994.91

-2.11%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,216.51
$3,216.51$3,216.51

-8.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.48
$154.48$154.48

-4.33%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1829
$2.1829$2.1829

-4.34%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,994.91
$100,994.91$100,994.91

-2.11%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,216.51
$3,216.51$3,216.51

-8.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.48
$154.48$154.48

-4.33%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1829
$2.1829$2.1829

-4.34%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16013
$0.16013$0.16013

-2.31%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.6299
$1.6299$1.6299

+986.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15700
$0.15700$0.15700

+923.46%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000290
$0.0000000000000000000000000290$0.0000000000000000000000000290

+320.28%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000232
$0.000000000232$0.000000000232

+169.76%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000851
$0.0000851$0.0000851

+107.56%