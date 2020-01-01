Got Guaranteed (GOTG) tokenomika

Got Guaranteed (GOTG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Got Guaranteed (GOTG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Got Guaranteed (GOTG) informācija

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gotg.world/
Tehniskais dokuments:
https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d

Got Guaranteed (GOTG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Got Guaranteed (GOTG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.80B
$ 1.80B$ 1.80B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.86M
$ 7.86M$ 7.86M
Visu laiku augstākā cena:
$ 15
$ 15$ 15
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000749738824703273
$ 0.000749738824703273$ 0.000749738824703273
Pašreizējā cena:
$ 0.004366
$ 0.004366$ 0.004366

Got Guaranteed (GOTG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Got Guaranteed (GOTG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GOTG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GOTG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GOTG tokenomiku, uzzini GOTG tokena reāllaika cenu!

Got Guaranteed (GOTG) cenas vēsture

GOTG cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

GOTG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GOTG? Mūsu GOTG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

