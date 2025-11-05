BiržaDEX+
Reāllaika Alphabet xStock cena šodien ir 277.23 USD. Seko līdzi reāllaika GOOGLX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOOGLX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GOOGLX

GOOGLX Cenas informācija

Kas ir GOOGLX

GOOGLX Oficiālā tīmekļa vietne

GOOGLX Tokenomika

GOOGLX Cenas prognoze

GOOGLX Vēsture

GOOGLX iegādes rokasgrāmata

GOOGLX uz bezseguma valūtu konvertētājs

GOOGLX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Alphabet xStock logotips

Alphabet xStock kurss(GOOGLX)

1 GOOGLX uz USD reāllaika cena:

$277.54
$277.54$277.54
-0.37%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:43:30 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 275.81
$ 275.81$ 275.81
24h zemākā
$ 283.69
$ 283.69$ 283.69
24h augstākā

$ 275.81
$ 275.81$ 275.81

$ 283.69
$ 283.69$ 283.69

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.09%

-0.37%

+3.72%

+3.72%

Alphabet xStock (GOOGLX) reāllaika cena ir $ 277.23. Pēdējo 24 stundu laikā GOOGLX tika tirgots robežās no zemākās $ 275.81 līdz augstākajai $ 283.69, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOOGLX visu laiku augstākā cena ir $ 298.97509376416326, savukārt zemākā - $ 169.44795144400413.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOOGLX ir mainījies par -0.09% pēdējā stundā, par -0.37% pēdējo 24 stundu laikā un par +3.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Alphabet xStock (GOOGLX) tirgus informācija

No.1295

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K

$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.19568458
50,099.19568458 50,099.19568458

SOL

Pašreizējais Alphabet xStock tirgus maksimums ir $ 6.27M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.47K. GOOGLX apjoms apgrozībā ir 22.60K ar kopējo apjomu 50099.19568458. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.89M.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas vēsture USD

Seko Alphabet xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.0307-0.37%
30 dienas$ +31.47+12.80%
60 dienas$ +42.18+17.94%
90 dienas$ +80.94+41.23%
Alphabet xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien GOOGLX cena mainījās par $ -1.0307 (-0.37%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Alphabet xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +31.47 (+12.80%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Alphabet xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GOOGLX piedzīvoja izmaiņas $ +42.18 (+17.94%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Alphabet xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +80.94 (+41.23%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Alphabet xStock (GOOGLX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Alphabet xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir Alphabet xStock (GOOGLX)?

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Alphabet xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GOOGLX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Alphabet xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Alphabet xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Alphabet xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Alphabet xStock (GOOGLX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Alphabet xStock (GOOGLX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Alphabet xStock prognozes.

Apskati Alphabet xStock cenas prognozi!

Alphabet xStock (GOOGLX) tokenomika

Alphabet xStock (GOOGLX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOOGLX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Alphabet xStock (GOOGLX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Alphabet xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Alphabet xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GOOGLX uz vietējām valūtām

Alphabet xStock resurss

Dziļākai izpratnei par Alphabet xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Alphabet xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Alphabet xStock

Kāda ir Alphabet xStock (GOOGLX) vērtība šodien?
Reāllaika GOOGLX cena USD ir 277.23 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOOGLX uz USD cena?
Pašreizējā GOOGLX uz USD cena ir $ 277.23. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Alphabet xStock tirgus maksimums?
GOOGLX tirgus maksimums ir $ 6.27M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOOGLX apjoms apgrozībā?
GOOGLX apjoms apgrozībā ir 22.60K USD.
Kāda bija GOOGLX vēsturiski augstākā cena?
GOOGLX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 298.97509376416326 USD apmērā.
Kāda bija GOOGLX vēsturiski zemākā cena?
GOOGLX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 169.44795144400413 USD.
Kāds ir GOOGLX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOOGLX tirdzniecības apjoms ir $ 57.47K USD.
Vai GOOGLX šogad kāps augstāk?
GOOGLX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOOGLX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Alphabet xStock (GOOGLX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

