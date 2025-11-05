BiržaDEX+
Reāllaika Alphabet Class A cena šodien ir 277.46 USD. Seko līdzi reāllaika GOOGLON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOOGLON cenas tendenci MEXC.

Alphabet Class A logotips

Alphabet Class A kurss(GOOGLON)

1 GOOGLON uz USD reāllaika cena:

$277.46
$277.46$277.46
-0.58%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:43:23 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 276.32
$ 276.32$ 276.32
24h zemākā
$ 284.72
$ 284.72$ 284.72
24h augstākā

$ 276.32
$ 276.32$ 276.32

$ 284.72
$ 284.72$ 284.72

$ 299.0048828834799
$ 299.0048828834799$ 299.0048828834799

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

+0.06%

-0.58%

+3.66%

+3.66%

Alphabet Class A (GOOGLON) reāllaika cena ir $ 277.46. Pēdējo 24 stundu laikā GOOGLON tika tirgots robežās no zemākās $ 276.32 līdz augstākajai $ 284.72, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOOGLON visu laiku augstākā cena ir $ 299.0048828834799, savukārt zemākā - $ 225.81003632470686.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOOGLON ir mainījies par +0.06% pēdējā stundā, par -0.58% pēdējo 24 stundu laikā un par +3.66% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Alphabet Class A (GOOGLON) tirgus informācija

No.1733

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

$ 58.90K
$ 58.90K$ 58.90K

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

8.26K
8.26K 8.26K

8,264.39982773
8,264.39982773 8,264.39982773

ETH

Pašreizējais Alphabet Class A tirgus maksimums ir $ 2.29M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 58.90K. GOOGLON apjoms apgrozībā ir 8.26K ar kopējo apjomu 8264.39982773. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.29M.

Alphabet Class A (GOOGLON) cenas vēsture USD

Seko Alphabet Class A cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.6187-0.58%
30 dienas$ +32.52+13.27%
60 dienas$ +37.54+15.64%
90 dienas$ +97.46+54.14%
Alphabet Class A Cenas izmaiņas šodien

Šodien GOOGLON cena mainījās par $ -1.6187 (-0.58%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Alphabet Class A 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +32.52 (+13.27%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Alphabet Class A 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GOOGLON piedzīvoja izmaiņas $ +37.54 (+15.64%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Alphabet Class A 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +97.46 (+54.14%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Alphabet Class A (GOOGLON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Alphabet Class A cenas vēstures lapu.

Kas ir Alphabet Class A (GOOGLON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Alphabet Class A ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GOOGLON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Alphabet Class A mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Alphabet Class A pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Alphabet Class A cenas prognoze (USD)

Kāda būs Alphabet Class A (GOOGLON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Alphabet Class A (GOOGLON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Alphabet Class A prognozes.

Apskati Alphabet Class A cenas prognozi!

Alphabet Class A (GOOGLON) tokenomika

Alphabet Class A (GOOGLON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOOGLON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Alphabet Class A (GOOGLON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Alphabet Class A? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Alphabet Class A MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GOOGLON uz vietējām valūtām

1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz VND
7,301,359.9
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz AUD
A$427.2884
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz GBP
210.8696
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz EUR
241.3902
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz USD
$277.46
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MYR
RM1,162.5574
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz TRY
11,672.7422
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz JPY
¥42,451.38
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz ARS
ARS$404,458.9912
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz RUB
22,471.4854
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz INR
24,619.0258
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz IDR
Rp4,624,331.4836
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz PHP
16,273.029
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz EGP
￡E.13,126.6326
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BRL
R$1,498.284
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz CAD
C$391.2186
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BDT
33,822.374
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz NGN
400,374.78
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz COP
$1,071,273.06
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz ZAR
R.4,866.6484
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz UAH
11,675.5168
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz TZS
T.Sh.683,397.853
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz VES
Bs61,873.58
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz CLP
$262,477.16
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz PKR
Rs78,443.4912
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz KZT
145,416.786
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz THB
฿9,039.6468
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz TWD
NT$8,579.0632
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz AED
د.إ1,018.2782
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz CHF
Fr224.7426
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz HKD
HK$2,155.8642
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz AMD
֏106,142.323
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MAD
.د.م2,583.1526
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MXN
$5,185.7274
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz SAR
ريال1,040.475
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz ETB
Br42,345.9452
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz KES
KSh35,845.0574
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz JOD
د.أ196.71914
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz PLN
1,029.3766
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz RON
лв1,226.3732
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz SEK
kr2,658.0668
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BGN
лв471.682
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz HUF
Ft93,831.4228
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz CZK
5,893.2504
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz KWD
د.ك85.18022
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz ILS
904.5196
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BOB
Bs1,917.2486
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz AZN
471.682
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz TJS
SM2,558.1812
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz GEL
754.6912
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz AOA
Kz254,317.0614
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BHD
.د.ب104.60242
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BMD
$277.46
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz DKK
kr1,803.49
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz HNL
L7,308.2964
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MUR
12,735.414
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz NAD
$4,802.8326
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz NOK
kr2,835.6412
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz NZD
$488.3296
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz PAB
B/.277.46
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz PGK
K1,168.1066
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz QAR
ر.ق1,009.9544
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz RSD
дин.28,325.8914
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz UZS
soʻm3,342,890.7974
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz ALL
L23,337.1606
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz ANG
ƒ496.6534
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz AWG
ƒ496.6534
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BBD
$554.92
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BAM
KM471.682
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BIF
Fr818,229.54
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BND
$360.698
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BSD
$277.46
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz JMD
$44,540.6538
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz KHR
1,114,296.0076
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz KMF
Fr118,197.96
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz LAK
6,031,739.0098
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz LKR
රු84,564.2588
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MDL
L4,700.1724
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MGA
Ar1,244,213.878
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MOP
P2,219.68
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MVR
4,272.884
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MWK
MK481,701.0806
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz MZN
MT17,743.567
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz NPR
रु39,360.4756
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz PYG
1,967,746.32
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz RWF
Fr402,039.54
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz SBD
$2,283.4958
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz SCR
3,931.6082
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz SRD
$10,682.21
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz SVC
$2,427.775
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz SZL
L4,802.8326
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz TMT
m973.8846
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz TND
د.ت813.79018
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz TTD
$1,881.1788
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz UGX
Sh966,670.64
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz XAF
Fr158,429.66
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz XCD
$749.142
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz XOF
Fr158,429.66
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz XPF
Fr28,578.38
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BWP
P3,745.71
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz BZD
$557.6946
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz CVE
$26,738.8202
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz DJF
Fr49,110.42
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz DOP
$17,826.805
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz DZD
د.ج36,300.0918
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz FJD
$632.6088
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz GNF
Fr2,412,514.7
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz GTQ
Q2,125.3436
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz GYD
$58,044.632
1 Alphabet Class A(GOOGLON) uz ISK
kr35,237.42

Alphabet Class A resurss

Dziļākai izpratnei par Alphabet Class A, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Alphabet Class A vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Alphabet Class A

Kāda ir Alphabet Class A (GOOGLON) vērtība šodien?
Reāllaika GOOGLON cena USD ir 277.46 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOOGLON uz USD cena?
Pašreizējā GOOGLON uz USD cena ir $ 277.46. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Alphabet Class A tirgus maksimums?
GOOGLON tirgus maksimums ir $ 2.29M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOOGLON apjoms apgrozībā?
GOOGLON apjoms apgrozībā ir 8.26K USD.
Kāda bija GOOGLON vēsturiski augstākā cena?
GOOGLON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 299.0048828834799 USD apmērā.
Kāda bija GOOGLON vēsturiski zemākā cena?
GOOGLON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 225.81003632470686 USD.
Kāds ir GOOGLON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOOGLON tirdzniecības apjoms ir $ 58.90K USD.
Vai GOOGLON šogad kāps augstāk?
GOOGLON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOOGLON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:43:23 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

GOOGLON uz USD kalkulators

Summa

GOOGLON
GOOGLON
USD
USD

1 GOOGLON = 277.45 USD

Tirgot GOOGLON

GOOGLON/USDT
$277.46
$277.46$277.46
-0.60%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

