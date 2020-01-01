GOLFIN (GON) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GOLFIN (GON), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
GOLFIN (GON) informācija

GOLFIN is building a sustainable ecosystem by incorporating revenue from the real economy through partnerships with golf courses and related manufacturers, based on in-game item trading and a token ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://golfin.io/en/
Tehniskais dokuments:
https://docs.golfin.io/english
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x513D3246A54148192d6bEf4de81885c8F4bFE96c

GOLFIN (GON) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GOLFIN (GON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Visu laiku augstākā cena:
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
GOLFIN (GON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GOLFIN (GON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GON tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GON tokenomiku, uzzini GON tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.