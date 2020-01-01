GOGGLES (GOGLZ) tokenomika

GOGGLES (GOGLZ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GOGGLES (GOGLZ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
GOGGLES (GOGLZ) informācija

Meme token on Fantom Opera Network.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.goglz.io
Bloku pārlūks:
https://sonicscan.org/token/0x9fdbc3f8abc05fa8f3ad3c17d2f806c1230c4564

GOGGLES (GOGLZ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GOGGLES (GOGLZ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 34.74M
$ 34.74M$ 34.74M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.9422
$ 0.9422$ 0.9422
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.04814805533865755
$ 0.04814805533865755$ 0.04814805533865755
Pašreizējā cena:
$ 0.0818
$ 0.0818$ 0.0818

GOGGLES (GOGLZ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GOGGLES (GOGLZ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GOGLZ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GOGLZ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GOGLZ tokenomiku, uzzini GOGLZ tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.