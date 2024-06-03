Gochujang Coin (GOCHU) tokenomika

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Gochujang Coin (GOCHU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Gochujang Coin (GOCHU) informācija

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gochu.org
Tehniskais dokuments:
https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Gochujang Coin (GOCHU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.11M
Kopējais apjoms:
$ 30.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 11.18T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.34M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000003236
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000100066496121
Pašreizējā cena:
$ 0.0000002781
Gochujang Coin (GOCHU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GOCHU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GOCHU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GOCHU tokenomiku, uzzini GOCHU tokena reāllaika cenu!

Gochujang Coin (GOCHU) cenas vēsture

GOCHU cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

GOCHU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GOCHU? Mūsu GOCHU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

