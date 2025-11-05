BiržaDEX+
Reāllaika GOAT Network cena šodien ir 0.08501 USD. Seko līdzi reāllaika GOATED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOATED cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GOATED

GOATED Cenas informācija

Kas ir GOATED

GOATED Tehniskais dokuments

GOATED Oficiālā tīmekļa vietne

GOATED Tokenomika

GOATED Cenas prognoze

GOATED Vēsture

GOATED iegādes rokasgrāmata

GOATED uz bezseguma valūtu konvertētājs

GOATED Tūlītējie darījumi

GOATED USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

GOAT Network logotips

GOAT Network kurss(GOATED)

1 GOATED uz USD reāllaika cena:

$0.08501
+3.09%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:43:15 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.08236
24h zemākā
$ 0.09729
24h augstākā

$ 0.08236
$ 0.09729
$ 0.19772632791076053
$ 0.052417385027545234
+0.03%

+3.09%

-21.24%

-21.24%

GOAT Network (GOATED) reāllaika cena ir $ 0.08501. Pēdējo 24 stundu laikā GOATED tika tirgots robežās no zemākās $ 0.08236 līdz augstākajai $ 0.09729, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOATED visu laiku augstākā cena ir $ 0.19772632791076053, savukārt zemākā - $ 0.052417385027545234.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOATED ir mainījies par +0.03% pēdējā stundā, par +3.09% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GOAT Network (GOATED) tirgus informācija

No.1112

$ 8.87M
$ 64.86K
$ 85.01M
104.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.43%

BSC

Pašreizējais GOAT Network tirgus maksimums ir $ 8.87M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 64.86K. GOATED apjoms apgrozībā ir 104.35M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 85.01M.

GOAT Network (GOATED) cenas vēsture USD

Seko GOAT Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0025481+3.09%
30 dienas$ +0.01612+23.39%
60 dienas$ +0.03501+70.02%
90 dienas$ +0.03501+70.02%
GOAT Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien GOATED cena mainījās par $ +0.0025481 (+3.09%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

GOAT Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.01612 (+23.39%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

GOAT Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GOATED piedzīvoja izmaiņas $ +0.03501 (+70.02%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

GOAT Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.03501 (+70.02%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu GOAT Network (GOATED) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati GOAT Network cenas vēstures lapu.

Kas ir GOAT Network (GOATED)?

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu GOAT Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GOATED steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par GOAT Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu GOAT Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

GOAT Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs GOAT Network (GOATED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GOAT Network (GOATED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GOAT Network prognozes.

Apskati GOAT Network cenas prognozi!

GOAT Network (GOATED) tokenomika

GOAT Network (GOATED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOATED tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties GOAT Network (GOATED)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties GOAT Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties GOAT Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GOATED uz vietējām valūtām

GOAT Network resurss

Dziļākai izpratnei par GOAT Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā GOAT Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par GOAT Network

Kāda ir GOAT Network (GOATED) vērtība šodien?
Reāllaika GOATED cena USD ir 0.08501 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOATED uz USD cena?
Pašreizējā GOATED uz USD cena ir $ 0.08501. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GOAT Network tirgus maksimums?
GOATED tirgus maksimums ir $ 8.87M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOATED apjoms apgrozībā?
GOATED apjoms apgrozībā ir 104.35M USD.
Kāda bija GOATED vēsturiski augstākā cena?
GOATED sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.19772632791076053 USD apmērā.
Kāda bija GOATED vēsturiski zemākā cena?
GOATED sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.052417385027545234 USD.
Kāds ir GOATED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOATED tirdzniecības apjoms ir $ 64.86K USD.
Vai GOATED šogad kāps augstāk?
GOATED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOATED cenas prognozi dziļākai analīzei.
GOAT Network (GOATED) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

