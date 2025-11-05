BiržaDEX+
Reāllaika Goatcoin cena šodien ir 0.0002095 USD. Seko līdzi reāllaika GOATCOIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOATCOIN cenas tendenci MEXC.

Goatcoin kurss(GOATCOIN)

1 GOATCOIN uz USD reāllaika cena:

Goatcoin (GOATCOIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:43:08 (UTC+8)

Goatcoin (GOATCOIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
Goatcoin (GOATCOIN) reāllaika cena ir $ 0.0002095. Pēdējo 24 stundu laikā GOATCOIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0001804 līdz augstākajai $ 0.0002256, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOATCOIN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOATCOIN ir mainījies par -2.02% pēdējā stundā, par -6.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Goatcoin (GOATCOIN) tirgus informācija

SOL

Pašreizējais Goatcoin tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.63K. GOATCOIN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Goatcoin (GOATCOIN) cenas vēsture USD

Seko Goatcoin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000014989-6.68%
30 dienas$ -0.0002237-51.64%
60 dienas$ -0.0022975-91.65%
90 dienas$ -0.0017905-89.53%
Goatcoin Cenas izmaiņas šodien

Šodien GOATCOIN cena mainījās par $ -0.000014989 (-6.68%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Goatcoin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0002237 (-51.64%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Goatcoin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GOATCOIN piedzīvoja izmaiņas $ -0.0022975 (-91.65%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Goatcoin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0017905 (-89.53%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Goatcoin (GOATCOIN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Goatcoin cenas vēstures lapu.

Kas ir Goatcoin (GOATCOIN)?

GOAT is a community-driven animal memecoin, derived from “Greatest Of All Time” and combined with Dogecoin’s historical meme, blending nostalgia with playful narrative.

Goatcoin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Goatcoin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GOATCOIN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Goatcoin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Goatcoin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Goatcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Goatcoin (GOATCOIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Goatcoin (GOATCOIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Goatcoin prognozes.

Apskati Goatcoin cenas prognozi!

Goatcoin (GOATCOIN) tokenomika

Goatcoin (GOATCOIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOATCOIN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Goatcoin (GOATCOIN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Goatcoin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Goatcoin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GOATCOIN uz vietējām valūtām

Goatcoin resurss

Dziļākai izpratnei par Goatcoin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Goatcoin

Kāda ir Goatcoin (GOATCOIN) vērtība šodien?
Reāllaika GOATCOIN cena USD ir 0.0002095 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOATCOIN uz USD cena?
Pašreizējā GOATCOIN uz USD cena ir $ 0.0002095. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Goatcoin tirgus maksimums?
GOATCOIN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOATCOIN apjoms apgrozībā?
GOATCOIN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija GOATCOIN vēsturiski augstākā cena?
GOATCOIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija GOATCOIN vēsturiski zemākā cena?
GOATCOIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir GOATCOIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOATCOIN tirdzniecības apjoms ir $ 55.63K USD.
Vai GOATCOIN šogad kāps augstāk?
GOATCOIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOATCOIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:43:08 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

