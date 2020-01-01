Giant Mammoth (GMMT) tokenomika

Giant Mammoth (GMMT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Giant Mammoth (GMMT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Giant Mammoth (GMMT) informācija

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gmmtchain.io/
Tehniskais dokuments:
https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_v3_en.pdf
Bloku pārlūks:
https://scan.gmmtchain.io/

Giant Mammoth (GMMT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Giant Mammoth (GMMT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 13.79M
Kopējais apjoms:
$ 2.08B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.71B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 40.23M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.375
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003128621958182126
Pašreizējā cena:
$ 0.008045
Giant Mammoth (GMMT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Giant Mammoth (GMMT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GMMT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GMMT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GMMT tokenomiku, uzzini GMMT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties GMMT

Vēlies iekļaut Giant Mammoth (GMMT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas GMMT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Giant Mammoth (GMMT) cenas vēsture

GMMT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

GMMT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GMMT? Mūsu GMMT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.