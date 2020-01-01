GME (GME) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GME (GME), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
GME (GME) informācija

GME is a memecoin on the Solana chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.gmestop.co
Tehniskais dokuments:
https://cdn.prod.website-files.com/66bc6d9142186c9f6f398b6f/6730e2e6e15d01712afe528c_GME%20WHITEPAPER.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/8wXtPeU6557ETkp9WHFY1n1EcU6NxDvbAggHGsMYiHsB

GME (GME) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GME (GME) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.75M
$ 8.75M$ 8.75M
Kopējais apjoms:
$ 6.89B
$ 6.89B$ 6.89B
Apjoms apgrozībā:
$ 6.89B
$ 6.89B$ 6.89B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.75M
$ 8.75M$ 8.75M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.032996
$ 0.032996$ 0.032996
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000317307261834608
$ 0.000317307261834608$ 0.000317307261834608
Pašreizējā cena:
$ 0.001271
$ 0.001271$ 0.001271

GME (GME) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GME (GME) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GME tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GME tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GME tokenomiku, uzzini GME tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

