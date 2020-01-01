GamerCoin (GHX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GamerCoin (GHX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
GamerCoin (GHX) informācija

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gamercoin.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7

GamerCoin (GHX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GamerCoin (GHX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.40M
$ 14.40M$ 14.40M
Kopējais apjoms:
$ 808.00M
$ 808.00M$ 808.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 649.97M
$ 649.97M$ 649.97M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 17.90M
$ 17.90M$ 17.90M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.3605
$ 0.3605$ 0.3605
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.004504326610072382
$ 0.004504326610072382$ 0.004504326610072382
Pašreizējā cena:
$ 0.02215
$ 0.02215$ 0.02215

GamerCoin (GHX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GamerCoin (GHX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GHX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GHX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GHX tokenomiku, uzzini GHX tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.