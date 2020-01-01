Aavegotchi (GHST) tokenomika

Aavegotchi (GHST) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Aavegotchi (GHST), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Aavegotchi (GHST) informācija

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://aavegotchi.com/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550

Aavegotchi (GHST) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Aavegotchi (GHST) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 24.21M
$ 24.21M
Kopējais apjoms:
$ 52.75M
$ 52.75M
Apjoms apgrozībā:
$ 52.75M
$ 52.75M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.21M
$ 24.21M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.9
$ 3.9
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.3119235086974025
$ 0.3119235086974025
Pašreizējā cena:
$ 0.4589
$ 0.4589

Aavegotchi (GHST) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Aavegotchi (GHST) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GHST tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GHST tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GHST tokenomiku, uzzini GHST tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties GHST

Vēlies iekļaut Aavegotchi (GHST) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas GHST iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Aavegotchi (GHST) cenas vēsture

GHST cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

GHST cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GHST? Mūsu GHST cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.