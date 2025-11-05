BiržaDEX+
Reāllaika Grand Gangsta City cena šodien ir 0.001694 USD. Seko līdzi reāllaika GGC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GGC cenas tendenci MEXC.

Grand Gangsta City logotips

Grand Gangsta City kurss(GGC)

1 GGC uz USD reāllaika cena:

$0.001694
-4.34%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:43 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.001656
24h zemākā
$ 0.00186
24h augstākā

$ 0.001656
$ 0.00186
-2.26%

-4.34%

-22.05%

-22.05%

Grand Gangsta City (GGC) reāllaika cena ir $ 0.001694. Pēdējo 24 stundu laikā GGC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.001656 līdz augstākajai $ 0.00186, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GGC visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GGC ir mainījies par -2.26% pēdējā stundā, par -4.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Grand Gangsta City (GGC) tirgus informācija

--
$ 218.43K
$ 218.43K$ 218.43K

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Pašreizējais Grand Gangsta City tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 218.43K. GGC apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.69M.

Grand Gangsta City (GGC) cenas vēsture USD

Seko Grand Gangsta City cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00007686-4.34%
30 dienas$ -0.001437-45.90%
60 dienas$ -0.001686-49.89%
90 dienas$ -0.007304-81.18%
Grand Gangsta City Cenas izmaiņas šodien

Šodien GGC cena mainījās par $ -0.00007686 (-4.34%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Grand Gangsta City 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.001437 (-45.90%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Grand Gangsta City 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GGC piedzīvoja izmaiņas $ -0.001686 (-49.89%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Grand Gangsta City 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.007304 (-81.18%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Grand Gangsta City (GGC) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Grand Gangsta City cenas vēstures lapu.

Kas ir Grand Gangsta City (GGC)?

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Grand Gangsta City ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GGC steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Grand Gangsta City mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Grand Gangsta City pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Grand Gangsta City cenas prognoze (USD)

Kāda būs Grand Gangsta City (GGC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Grand Gangsta City (GGC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Grand Gangsta City prognozes.

Apskati Grand Gangsta City cenas prognozi!

Grand Gangsta City (GGC) tokenomika

Grand Gangsta City (GGC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GGC tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Grand Gangsta City (GGC)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Grand Gangsta City? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Grand Gangsta City MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GGC uz vietējām valūtām

1 Grand Gangsta City(GGC) uz VND
44.57761
1 Grand Gangsta City(GGC) uz AUD
A$0.00260876
1 Grand Gangsta City(GGC) uz GBP
0.00128744
1 Grand Gangsta City(GGC) uz EUR
0.00147378
1 Grand Gangsta City(GGC) uz USD
$0.001694
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MYR
RM0.00709786
1 Grand Gangsta City(GGC) uz TRY
0.07126658
1 Grand Gangsta City(GGC) uz JPY
¥0.259182
1 Grand Gangsta City(GGC) uz ARS
ARS$2.46937768
1 Grand Gangsta City(GGC) uz RUB
0.13719706
1 Grand Gangsta City(GGC) uz INR
0.15030862
1 Grand Gangsta City(GGC) uz IDR
Rp28.23332204
1 Grand Gangsta City(GGC) uz PHP
0.0993531
1 Grand Gangsta City(GGC) uz EGP
￡E.0.08014314
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BRL
R$0.0091476
1 Grand Gangsta City(GGC) uz CAD
C$0.00238854
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BDT
0.2064986
1 Grand Gangsta City(GGC) uz NGN
2.444442
1 Grand Gangsta City(GGC) uz COP
$6.540534
1 Grand Gangsta City(GGC) uz ZAR
R.0.02971276
1 Grand Gangsta City(GGC) uz UAH
0.07128352
1 Grand Gangsta City(GGC) uz TZS
T.Sh.4.1724067
1 Grand Gangsta City(GGC) uz VES
Bs0.377762
1 Grand Gangsta City(GGC) uz CLP
$1.602524
1 Grand Gangsta City(GGC) uz PKR
Rs0.47892768
1 Grand Gangsta City(GGC) uz KZT
0.8878254
1 Grand Gangsta City(GGC) uz THB
฿0.05519052
1 Grand Gangsta City(GGC) uz TWD
NT$0.05237848
1 Grand Gangsta City(GGC) uz AED
د.إ0.00621698
1 Grand Gangsta City(GGC) uz CHF
Fr0.00137214
1 Grand Gangsta City(GGC) uz HKD
HK$0.01316238
1 Grand Gangsta City(GGC) uz AMD
֏0.6480397
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MAD
.د.م0.01577114
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MXN
$0.03166086
1 Grand Gangsta City(GGC) uz SAR
ريال0.0063525
1 Grand Gangsta City(GGC) uz ETB
Br0.25853828
1 Grand Gangsta City(GGC) uz KES
KSh0.21884786
1 Grand Gangsta City(GGC) uz JOD
د.أ0.001201046
1 Grand Gangsta City(GGC) uz PLN
0.00628474
1 Grand Gangsta City(GGC) uz RON
лв0.00748748
1 Grand Gangsta City(GGC) uz SEK
kr0.01622852
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BGN
лв0.0028798
1 Grand Gangsta City(GGC) uz HUF
Ft0.57287692
1 Grand Gangsta City(GGC) uz CZK
0.03598056
1 Grand Gangsta City(GGC) uz KWD
د.ك0.000520058
1 Grand Gangsta City(GGC) uz ILS
0.00552244
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BOB
Bs0.01170554
1 Grand Gangsta City(GGC) uz AZN
0.0028798
1 Grand Gangsta City(GGC) uz TJS
SM0.01561868
1 Grand Gangsta City(GGC) uz GEL
0.00460768
1 Grand Gangsta City(GGC) uz AOA
Kz1.55270346
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BHD
.د.ب0.000638638
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BMD
$0.001694
1 Grand Gangsta City(GGC) uz DKK
kr0.011011
1 Grand Gangsta City(GGC) uz HNL
L0.04461996
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MUR
0.0777546
1 Grand Gangsta City(GGC) uz NAD
$0.02932314
1 Grand Gangsta City(GGC) uz NOK
kr0.01731268
1 Grand Gangsta City(GGC) uz NZD
$0.00298144
1 Grand Gangsta City(GGC) uz PAB
B/.0.001694
1 Grand Gangsta City(GGC) uz PGK
K0.00713174
1 Grand Gangsta City(GGC) uz QAR
ر.ق0.00616616
1 Grand Gangsta City(GGC) uz RSD
дин.0.17294046
1 Grand Gangsta City(GGC) uz UZS
soʻm20.40963386
1 Grand Gangsta City(GGC) uz ALL
L0.14248234
1 Grand Gangsta City(GGC) uz ANG
ƒ0.00303226
1 Grand Gangsta City(GGC) uz AWG
ƒ0.00303226
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BBD
$0.003388
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BAM
KM0.0028798
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BIF
Fr4.995606
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BND
$0.0022022
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BSD
$0.001694
1 Grand Gangsta City(GGC) uz JMD
$0.27193782
1 Grand Gangsta City(GGC) uz KHR
6.80320564
1 Grand Gangsta City(GGC) uz KMF
Fr0.721644
1 Grand Gangsta City(GGC) uz LAK
36.82608622
1 Grand Gangsta City(GGC) uz LKR
රු0.51629732
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MDL
L0.02869636
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MGA
Ar7.5964042
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MOP
P0.013552
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MVR
0.0260876
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MWK
MK2.94097034
1 Grand Gangsta City(GGC) uz MZN
MT0.1083313
1 Grand Gangsta City(GGC) uz NPR
रु0.24031084
1 Grand Gangsta City(GGC) uz PYG
12.013848
1 Grand Gangsta City(GGC) uz RWF
Fr2.454606
1 Grand Gangsta City(GGC) uz SBD
$0.01394162
1 Grand Gangsta City(GGC) uz SCR
0.02400398
1 Grand Gangsta City(GGC) uz SRD
$0.065219
1 Grand Gangsta City(GGC) uz SVC
$0.0148225
1 Grand Gangsta City(GGC) uz SZL
L0.02932314
1 Grand Gangsta City(GGC) uz TMT
m0.00594594
1 Grand Gangsta City(GGC) uz TND
د.ت0.004968502
1 Grand Gangsta City(GGC) uz TTD
$0.01148532
1 Grand Gangsta City(GGC) uz UGX
Sh5.901896
1 Grand Gangsta City(GGC) uz XAF
Fr0.967274
1 Grand Gangsta City(GGC) uz XCD
$0.0045738
1 Grand Gangsta City(GGC) uz XOF
Fr0.967274
1 Grand Gangsta City(GGC) uz XPF
Fr0.174482
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BWP
P0.022869
1 Grand Gangsta City(GGC) uz BZD
$0.00340494
1 Grand Gangsta City(GGC) uz CVE
$0.16325078
1 Grand Gangsta City(GGC) uz DJF
Fr0.299838
1 Grand Gangsta City(GGC) uz DOP
$0.1088395
1 Grand Gangsta City(GGC) uz DZD
د.ج0.22162602
1 Grand Gangsta City(GGC) uz FJD
$0.00386232
1 Grand Gangsta City(GGC) uz GNF
Fr14.72933
1 Grand Gangsta City(GGC) uz GTQ
Q0.01297604
1 Grand Gangsta City(GGC) uz GYD
$0.3543848
1 Grand Gangsta City(GGC) uz ISK
kr0.215138

Grand Gangsta City resurss

Dziļākai izpratnei par Grand Gangsta City, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Grand Gangsta City vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Grand Gangsta City

Kāda ir Grand Gangsta City (GGC) vērtība šodien?
Reāllaika GGC cena USD ir 0.001694 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GGC uz USD cena?
Pašreizējā GGC uz USD cena ir $ 0.001694. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Grand Gangsta City tirgus maksimums?
GGC tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GGC apjoms apgrozībā?
GGC apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija GGC vēsturiski augstākā cena?
GGC sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija GGC vēsturiski zemākā cena?
GGC sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir GGC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GGC tirdzniecības apjoms ir $ 218.43K USD.
Vai GGC šogad kāps augstāk?
GGC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GGC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:43 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

