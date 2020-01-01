Goldfinch (GFI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Goldfinch (GFI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Goldfinch (GFI) informācija

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://goldfinch.finance/
Tehniskais dokuments:
https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b

Goldfinch (GFI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Goldfinch (GFI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 44.01M
$ 44.01M
Kopējais apjoms:
$ 114.29M
$ 114.29M
Apjoms apgrozībā:
$ 82.89M
$ 82.89M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 60.67M
$ 60.67M
Visu laiku augstākā cena:
$ 5.3146
$ 5.3146
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.29285259754006365
$ 0.29285259754006365
Pašreizējā cena:
$ 0.5309
$ 0.5309

Goldfinch (GFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Goldfinch (GFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GFI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GFI tokenomiku, uzzini GFI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties GFI

Vēlies iekļaut Goldfinch (GFI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas GFI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Goldfinch (GFI) cenas vēsture

GFI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

GFI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GFI? Mūsu GFI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

