Gems (GEMS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Gems (GEMS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Gems (GEMS) informācija

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://gems.vip
Tehniskais dokuments:
https://gems.vip/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc

Gems (GEMS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Gems (GEMS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 82.39M
$ 82.39M
Kopējais apjoms:
$ 838.79M
$ 838.79M
Apjoms apgrozībā:
$ 399.93M
$ 399.93M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 173.73M
$ 173.73M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.40001
$ 0.40001
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.013651603284725885
$ 0.013651603284725885
Pašreizējā cena:
$ 0.20601
$ 0.20601

Gems (GEMS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Gems (GEMS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GEMS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GEMS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GEMS tokenomiku, uzzini GEMS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties GEMS

Vēlies iekļaut Gems (GEMS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas GEMS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Gems (GEMS) cenas vēsture

GEMS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

GEMS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GEMS? Mūsu GEMS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.