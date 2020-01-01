GoldBrick (GBCK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GoldBrick (GBCK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

GoldBrick (GBCK) informācija

State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.state1.io
Tehniskais dokuments:
https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB

GoldBrick (GBCK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GoldBrick (GBCK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
--
----
Kopējais apjoms:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Apjoms apgrozībā:
--
----
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.225
$ 0.225$ 0.225
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.011922
$ 0.011922$ 0.011922

GoldBrick (GBCK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GoldBrick (GBCK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GBCK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GBCK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GBCK tokenomiku, uzzini GBCK tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties GBCK

Vēlies iekļaut GoldBrick (GBCK) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas GBCK iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

GoldBrick (GBCK) cenas vēsture

GBCK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

GBCK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GBCK? Mūsu GBCK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.