Reāllaika Gata cena šodien ir 0.01411 USD. Seko līdzi reāllaika GATA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GATA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GATA

GATA Cenas informācija

Kas ir GATA

GATA Tehniskais dokuments

GATA Oficiālā tīmekļa vietne

GATA Tokenomika

GATA Cenas prognoze

GATA Vēsture

GATA iegādes rokasgrāmata

GATA uz bezseguma valūtu konvertētājs

GATA Tūlītējie darījumi

GATA USDT-M Futures

Gata logotips

Gata kurss(GATA)

1 GATA uz USD reāllaika cena:

$0.01411
$0.01411
-6.05%1D
USD
Gata (GATA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:35 (UTC+8)

Gata (GATA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01411
$ 0.01411
24h zemākā
$ 0.01756
$ 0.01756
24h augstākā

$ 0.01411
$ 0.01411

$ 0.01756
$ 0.01756

$ 0.17518834628959326
$ 0.17518834628959326

$ 0.01443447445100292
$ 0.01443447445100292

-4.15%

-6.05%

-24.14%

-24.14%

Gata (GATA) reāllaika cena ir $ 0.01411. Pēdējo 24 stundu laikā GATA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01411 līdz augstākajai $ 0.01756, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GATA visu laiku augstākā cena ir $ 0.17518834628959326, savukārt zemākā - $ 0.01443447445100292.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GATA ir mainījies par -4.15% pēdējā stundā, par -6.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Gata (GATA) tirgus informācija

No.1937

$ 1.36M
$ 1.36M

$ 76.88K
$ 76.88K

$ 14.11M
$ 14.11M

96.24M
96.24M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.62%

BSC

Pašreizējais Gata tirgus maksimums ir $ 1.36M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 76.88K. GATA apjoms apgrozībā ir 96.24M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.11M.

Gata (GATA) cenas vēsture USD

Seko Gata cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0009086-6.05%
30 dienas$ -0.02446-63.42%
60 dienas$ -0.0156-52.51%
90 dienas$ +0.00411+41.10%
Gata Cenas izmaiņas šodien

Šodien GATA cena mainījās par $ -0.0009086 (-6.05%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Gata 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02446 (-63.42%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Gata 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GATA piedzīvoja izmaiņas $ -0.0156 (-52.51%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Gata 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00411 (+41.10%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Gata (GATA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Gata cenas vēstures lapu.

Kas ir Gata (GATA)?

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Gata ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Gata ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GATA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Gata mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Gata pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Gata cenas prognoze (USD)

Kāda būs Gata (GATA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Gata (GATA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Gata prognozes.

Apskati Gata cenas prognozi!

Gata (GATA) tokenomika

Gata (GATA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GATA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Gata (GATA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Gata? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Gata MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GATA uz vietējām valūtām

1 Gata(GATA) uz VND
371.30465
1 Gata(GATA) uz AUD
A$0.0217294
1 Gata(GATA) uz GBP
0.0107236
1 Gata(GATA) uz EUR
0.0122757
1 Gata(GATA) uz USD
$0.01411
1 Gata(GATA) uz MYR
RM0.0591209
1 Gata(GATA) uz TRY
0.5936077
1 Gata(GATA) uz JPY
¥2.15883
1 Gata(GATA) uz ARS
ARS$20.5684292
1 Gata(GATA) uz RUB
1.1427689
1 Gata(GATA) uz INR
1.2519803
1 Gata(GATA) uz IDR
Rp235.1665726
1 Gata(GATA) uz PHP
0.8275515
1 Gata(GATA) uz EGP
￡E.0.6675441
1 Gata(GATA) uz BRL
R$0.076194
1 Gata(GATA) uz CAD
C$0.0198951
1 Gata(GATA) uz BDT
1.720009
1 Gata(GATA) uz NGN
20.36073
1 Gata(GATA) uz COP
$54.47871
1 Gata(GATA) uz ZAR
R.0.2474894
1 Gata(GATA) uz UAH
0.5937488
1 Gata(GATA) uz TZS
T.Sh.34.7536355
1 Gata(GATA) uz VES
Bs3.14653
1 Gata(GATA) uz CLP
$13.34806
1 Gata(GATA) uz PKR
Rs3.9891792
1 Gata(GATA) uz KZT
7.395051
1 Gata(GATA) uz THB
฿0.4597038
1 Gata(GATA) uz TWD
NT$0.4362812
1 Gata(GATA) uz AED
د.إ0.0517837
1 Gata(GATA) uz CHF
Fr0.0114291
1 Gata(GATA) uz HKD
HK$0.1096347
1 Gata(GATA) uz AMD
֏5.3977805
1 Gata(GATA) uz MAD
.د.م0.1313641
1 Gata(GATA) uz MXN
$0.2637159
1 Gata(GATA) uz SAR
ريال0.0529125
1 Gata(GATA) uz ETB
Br2.1534682
1 Gata(GATA) uz KES
KSh1.8228709
1 Gata(GATA) uz JOD
د.أ0.01000399
1 Gata(GATA) uz PLN
0.0523481
1 Gata(GATA) uz RON
лв0.0623662
1 Gata(GATA) uz SEK
kr0.1351738
1 Gata(GATA) uz BGN
лв0.023987
1 Gata(GATA) uz HUF
Ft4.7717198
1 Gata(GATA) uz CZK
0.2996964
1 Gata(GATA) uz KWD
د.ك0.00433177
1 Gata(GATA) uz ILS
0.0459986
1 Gata(GATA) uz BOB
Bs0.0975001
1 Gata(GATA) uz AZN
0.023987
1 Gata(GATA) uz TJS
SM0.1300942
1 Gata(GATA) uz GEL
0.0383792
1 Gata(GATA) uz AOA
Kz12.9330849
1 Gata(GATA) uz BHD
.د.ب0.00531947
1 Gata(GATA) uz BMD
$0.01411
1 Gata(GATA) uz DKK
kr0.091715
1 Gata(GATA) uz HNL
L0.3716574
1 Gata(GATA) uz MUR
0.647649
1 Gata(GATA) uz NAD
$0.2442441
1 Gata(GATA) uz NOK
kr0.1442042
1 Gata(GATA) uz NZD
$0.0248336
1 Gata(GATA) uz PAB
B/.0.01411
1 Gata(GATA) uz PGK
K0.0594031
1 Gata(GATA) uz QAR
ر.ق0.0513604
1 Gata(GATA) uz RSD
дин.1.4404899
1 Gata(GATA) uz UZS
soʻm169.9999609
1 Gata(GATA) uz ALL
L1.1867921
1 Gata(GATA) uz ANG
ƒ0.0252569
1 Gata(GATA) uz AWG
ƒ0.0252569
1 Gata(GATA) uz BBD
$0.02822
1 Gata(GATA) uz BAM
KM0.023987
1 Gata(GATA) uz BIF
Fr41.61039
1 Gata(GATA) uz BND
$0.018343
1 Gata(GATA) uz BSD
$0.01411
1 Gata(GATA) uz JMD
$2.2650783
1 Gata(GATA) uz KHR
56.6666066
1 Gata(GATA) uz KMF
Fr6.01086
1 Gata(GATA) uz LAK
306.7391243
1 Gata(GATA) uz LKR
රු4.3004458
1 Gata(GATA) uz MDL
L0.2390234
1 Gata(GATA) uz MGA
Ar63.273473
1 Gata(GATA) uz MOP
P0.11288
1 Gata(GATA) uz MVR
0.217294
1 Gata(GATA) uz MWK
MK24.4965121
1 Gata(GATA) uz MZN
MT0.9023345
1 Gata(GATA) uz NPR
रु2.0016446
1 Gata(GATA) uz PYG
100.06812
1 Gata(GATA) uz RWF
Fr20.44539
1 Gata(GATA) uz SBD
$0.1161253
1 Gata(GATA) uz SCR
0.1999387
1 Gata(GATA) uz SRD
$0.543235
1 Gata(GATA) uz SVC
$0.1234625
1 Gata(GATA) uz SZL
L0.2442441
1 Gata(GATA) uz TMT
m0.0495261
1 Gata(GATA) uz TND
د.ت0.04138463
1 Gata(GATA) uz TTD
$0.0956658
1 Gata(GATA) uz UGX
Sh49.15924
1 Gata(GATA) uz XAF
Fr8.05681
1 Gata(GATA) uz XCD
$0.038097
1 Gata(GATA) uz XOF
Fr8.05681
1 Gata(GATA) uz XPF
Fr1.45333
1 Gata(GATA) uz BWP
P0.190485
1 Gata(GATA) uz BZD
$0.0283611
1 Gata(GATA) uz CVE
$1.3597807
1 Gata(GATA) uz DJF
Fr2.49747
1 Gata(GATA) uz DOP
$0.9065675
1 Gata(GATA) uz DZD
د.ج1.8460113
1 Gata(GATA) uz FJD
$0.0321708
1 Gata(GATA) uz GNF
Fr122.68645
1 Gata(GATA) uz GTQ
Q0.1080826
1 Gata(GATA) uz GYD
$2.951812
1 Gata(GATA) uz ISK
kr1.79197

Gata resurss

Dziļākai izpratnei par Gata, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Gata vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Gata

Kāda ir Gata (GATA) vērtība šodien?
Reāllaika GATA cena USD ir 0.01411 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GATA uz USD cena?
Pašreizējā GATA uz USD cena ir $ 0.01411. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Gata tirgus maksimums?
GATA tirgus maksimums ir $ 1.36M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GATA apjoms apgrozībā?
GATA apjoms apgrozībā ir 96.24M USD.
Kāda bija GATA vēsturiski augstākā cena?
GATA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.17518834628959326 USD apmērā.
Kāda bija GATA vēsturiski zemākā cena?
GATA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01443447445100292 USD.
Kāds ir GATA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GATA tirdzniecības apjoms ir $ 76.88K USD.
Vai GATA šogad kāps augstāk?
GATA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GATA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:35 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

GATA uz USD kalkulators

Summa

GATA
GATA
USD
USD

1 GATA = 0.01411 USD

Tirgot GATA

GATA/USDT
$0.01411
$0.01411
-6.43%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,932.80

$3,209.99

$154.31

$1.0004

$2.1764

$100,932.80

$3,209.99

$154.31

$2.1764

$0.15956

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.6353

$0.12236

$0.0000000000000000000000000320

$0.000000000231

$0.0000851

