GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomika

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) informācija

GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.virtuals.io/virtuals/273
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.58M
$ 15.58M$ 15.58M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.49
$ 0.49$ 0.49
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000026129375144809
$ 0.000026129375144809$ 0.000026129375144809
Pašreizējā cena:
$ 0.01558
$ 0.01558$ 0.01558

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GAMEVIRTUAL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GAMEVIRTUAL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GAMEVIRTUAL tokenomiku, uzzini GAMEVIRTUAL tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties GAMEVIRTUAL

Vēlies iekļaut GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas GAMEVIRTUAL iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) cenas vēsture

GAMEVIRTUAL cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

GAMEVIRTUAL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GAMEVIRTUAL? Mūsu GAMEVIRTUAL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.