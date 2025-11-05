BiržaDEX+
Reāllaika Griffin AI cena šodien ir 0.004336 USD. Seko līdzi reāllaika GAIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GAIN cenas tendenci MEXC.

Griffin AI kurss(GAIN)

1 GAIN uz USD reāllaika cena:

$0.004336
$0.004336
-13.84%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:28 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.004334
$ 0.004334
24h zemākā
$ 0.00588
$ 0.00588
24h augstākā

$ 0.004334
$ 0.004334

$ 0.00588
$ 0.00588

--
--

--
--

-3.28%

-13.84%

-36.24%

-36.24%

Griffin AI (GAIN) reāllaika cena ir $ 0.004336. Pēdējo 24 stundu laikā GAIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.004334 līdz augstākajai $ 0.00588, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GAIN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GAIN ir mainījies par -3.28% pēdējā stundā, par -13.84% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Griffin AI (GAIN) tirgus informācija

--
--

$ 43.09K
$ 43.09K

$ 4.34M
$ 4.34M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Pašreizējais Griffin AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 43.09K. GAIN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.34M.

Griffin AI (GAIN) cenas vēsture USD

Seko Griffin AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0006965-13.84%
30 dienas$ -0.015464-78.11%
60 dienas$ -0.015664-78.32%
90 dienas$ -0.015664-78.32%
Griffin AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien GAIN cena mainījās par $ -0.0006965 (-13.84%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Griffin AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.015464 (-78.11%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Griffin AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GAIN piedzīvoja izmaiņas $ -0.015664 (-78.32%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Griffin AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.015664 (-78.32%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Griffin AI (GAIN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Griffin AI cenas vēstures lapu.

Kas ir Griffin AI (GAIN)?

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Griffin AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GAIN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Griffin AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Griffin AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Griffin AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Griffin AI (GAIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Griffin AI (GAIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Griffin AI prognozes.

Apskati Griffin AI cenas prognozi!

Griffin AI (GAIN) tokenomika

Griffin AI (GAIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GAIN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Griffin AI (GAIN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Griffin AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Griffin AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GAIN uz vietējām valūtām

Griffin AI resurss

Dziļākai izpratnei par Griffin AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Griffin AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Griffin AI

Kāda ir Griffin AI (GAIN) vērtība šodien?
Reāllaika GAIN cena USD ir 0.004336 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GAIN uz USD cena?
Pašreizējā GAIN uz USD cena ir $ 0.004336. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Griffin AI tirgus maksimums?
GAIN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GAIN apjoms apgrozībā?
GAIN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija GAIN vēsturiski augstākā cena?
GAIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija GAIN vēsturiski zemākā cena?
GAIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir GAIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GAIN tirdzniecības apjoms ir $ 43.09K USD.
Vai GAIN šogad kāps augstāk?
GAIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GAIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:28 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

