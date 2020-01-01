Gaia (GAIA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Gaia (GAIA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Gaia (GAIA) informācija

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.gaianet.ai/
Tehniskais dokuments:
https://docs.gaianet.ai/litepaper/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81

Gaia (GAIA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Gaia (GAIA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 17.40M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 170.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 102.33M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.157
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03931568467223474
Pašreizējā cena:
$ 0.10233
Gaia (GAIA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Gaia (GAIA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GAIA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GAIA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GAIA tokenomiku, uzzini GAIA tokena reāllaika cenu!

Atruna

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.