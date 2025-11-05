BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika GraphAI cena šodien ir 0.0754 USD. Seko līdzi reāllaika GAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika GraphAI cena šodien ir 0.0754 USD. Seko līdzi reāllaika GAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GAI

GAI Cenas informācija

Kas ir GAI

GAI Oficiālā tīmekļa vietne

GAI Tokenomika

GAI Cenas prognoze

GAI Vēsture

GAI iegādes rokasgrāmata

GAI uz bezseguma valūtu konvertētājs

GAI Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

GraphAI logotips

GraphAI kurss(GAI)

1 GAI uz USD reāllaika cena:

$0.0751
$0.0751$0.0751
-13.07%1D
USD
GraphAI (GAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:20 (UTC+8)

GraphAI (GAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738
24h zemākā
$ 0.0957
$ 0.0957$ 0.0957
24h augstākā

$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738

$ 0.0957
$ 0.0957$ 0.0957

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038

-2.34%

-13.07%

-39.39%

-39.39%

GraphAI (GAI) reāllaika cena ir $ 0.0754. Pēdējo 24 stundu laikā GAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0738 līdz augstākajai $ 0.0957, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.8571500421232581, savukārt zemākā - $ 0.000940784235454038.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GAI ir mainījies par -2.34% pēdējā stundā, par -13.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -39.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GraphAI (GAI) tirgus informācija

No.3862

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 321.05K
$ 321.05K$ 321.05K

$ 7.54M
$ 7.54M$ 7.54M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Pašreizējais GraphAI tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 321.05K. GAI apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.54M.

GraphAI (GAI) cenas vēsture USD

Seko GraphAI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.011291-13.07%
30 dienas$ -0.1785-70.31%
60 dienas$ -0.1246-62.30%
90 dienas$ -0.1246-62.30%
GraphAI Cenas izmaiņas šodien

Šodien GAI cena mainījās par $ -0.011291 (-13.07%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

GraphAI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.1785 (-70.31%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

GraphAI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GAI piedzīvoja izmaiņas $ -0.1246 (-62.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

GraphAI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.1246 (-62.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu GraphAI (GAI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati GraphAI cenas vēstures lapu.

Kas ir GraphAI (GAI)?

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

GraphAI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu GraphAI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GAI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par GraphAI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu GraphAI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

GraphAI cenas prognoze (USD)

Kāda būs GraphAI (GAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GraphAI (GAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GraphAI prognozes.

Apskati GraphAI cenas prognozi!

GraphAI (GAI) tokenomika

GraphAI (GAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GAI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties GraphAI (GAI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties GraphAI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties GraphAI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GAI uz vietējām valūtām

1 GraphAI(GAI) uz VND
1,984.151
1 GraphAI(GAI) uz AUD
A$0.116116
1 GraphAI(GAI) uz GBP
0.057304
1 GraphAI(GAI) uz EUR
0.065598
1 GraphAI(GAI) uz USD
$0.0754
1 GraphAI(GAI) uz MYR
RM0.315926
1 GraphAI(GAI) uz TRY
3.172078
1 GraphAI(GAI) uz JPY
¥11.5362
1 GraphAI(GAI) uz ARS
ARS$109.912088
1 GraphAI(GAI) uz RUB
6.106646
1 GraphAI(GAI) uz INR
6.690242
1 GraphAI(GAI) uz IDR
Rp1,256.666164
1 GraphAI(GAI) uz PHP
4.42221
1 GraphAI(GAI) uz EGP
￡E.3.567174
1 GraphAI(GAI) uz BRL
R$0.40716
1 GraphAI(GAI) uz CAD
C$0.106314
1 GraphAI(GAI) uz BDT
9.19126
1 GraphAI(GAI) uz NGN
108.8022
1 GraphAI(GAI) uz COP
$291.1194
1 GraphAI(GAI) uz ZAR
R.1.322516
1 GraphAI(GAI) uz UAH
3.172832
1 GraphAI(GAI) uz TZS
T.Sh.185.71397
1 GraphAI(GAI) uz VES
Bs16.8142
1 GraphAI(GAI) uz CLP
$71.3284
1 GraphAI(GAI) uz PKR
Rs21.317088
1 GraphAI(GAI) uz KZT
39.51714
1 GraphAI(GAI) uz THB
฿2.456532
1 GraphAI(GAI) uz TWD
NT$2.331368
1 GraphAI(GAI) uz AED
د.إ0.276718
1 GraphAI(GAI) uz CHF
Fr0.061074
1 GraphAI(GAI) uz HKD
HK$0.585858
1 GraphAI(GAI) uz AMD
֏28.84427
1 GraphAI(GAI) uz MAD
.د.م0.701974
1 GraphAI(GAI) uz MXN
$1.409226
1 GraphAI(GAI) uz SAR
ريال0.28275
1 GraphAI(GAI) uz ETB
Br11.507548
1 GraphAI(GAI) uz KES
KSh9.740926
1 GraphAI(GAI) uz JOD
د.أ0.0534586
1 GraphAI(GAI) uz PLN
0.279734
1 GraphAI(GAI) uz RON
лв0.333268
1 GraphAI(GAI) uz SEK
kr0.722332
1 GraphAI(GAI) uz BGN
лв0.12818
1 GraphAI(GAI) uz HUF
Ft25.498772
1 GraphAI(GAI) uz CZK
1.601496
1 GraphAI(GAI) uz KWD
د.ك0.0231478
1 GraphAI(GAI) uz ILS
0.245804
1 GraphAI(GAI) uz BOB
Bs0.521014
1 GraphAI(GAI) uz AZN
0.12818
1 GraphAI(GAI) uz TJS
SM0.695188
1 GraphAI(GAI) uz GEL
0.205088
1 GraphAI(GAI) uz AOA
Kz69.110886
1 GraphAI(GAI) uz BHD
.د.ب0.0284258
1 GraphAI(GAI) uz BMD
$0.0754
1 GraphAI(GAI) uz DKK
kr0.4901
1 GraphAI(GAI) uz HNL
L1.986036
1 GraphAI(GAI) uz MUR
3.46086
1 GraphAI(GAI) uz NAD
$1.305174
1 GraphAI(GAI) uz NOK
kr0.770588
1 GraphAI(GAI) uz NZD
$0.132704
1 GraphAI(GAI) uz PAB
B/.0.0754
1 GraphAI(GAI) uz PGK
K0.317434
1 GraphAI(GAI) uz QAR
ر.ق0.274456
1 GraphAI(GAI) uz RSD
дин.7.697586
1 GraphAI(GAI) uz UZS
soʻm908.433526
1 GraphAI(GAI) uz ALL
L6.341894
1 GraphAI(GAI) uz ANG
ƒ0.134966
1 GraphAI(GAI) uz AWG
ƒ0.134966
1 GraphAI(GAI) uz BBD
$0.1508
1 GraphAI(GAI) uz BAM
KM0.12818
1 GraphAI(GAI) uz BIF
Fr222.3546
1 GraphAI(GAI) uz BND
$0.09802
1 GraphAI(GAI) uz BSD
$0.0754
1 GraphAI(GAI) uz JMD
$12.103962
1 GraphAI(GAI) uz KHR
302.810924
1 GraphAI(GAI) uz KMF
Fr32.1204
1 GraphAI(GAI) uz LAK
1,639.130402
1 GraphAI(GAI) uz LKR
රු22.980412
1 GraphAI(GAI) uz MDL
L1.277276
1 GraphAI(GAI) uz MGA
Ar338.11622
1 GraphAI(GAI) uz MOP
P0.6032
1 GraphAI(GAI) uz MVR
1.16116
1 GraphAI(GAI) uz MWK
MK130.902694
1 GraphAI(GAI) uz MZN
MT4.82183
1 GraphAI(GAI) uz NPR
रु10.696244
1 GraphAI(GAI) uz PYG
534.7368
1 GraphAI(GAI) uz RWF
Fr109.2546
1 GraphAI(GAI) uz SBD
$0.620542
1 GraphAI(GAI) uz SCR
1.068418
1 GraphAI(GAI) uz SRD
$2.9029
1 GraphAI(GAI) uz SVC
$0.65975
1 GraphAI(GAI) uz SZL
L1.305174
1 GraphAI(GAI) uz TMT
m0.264654
1 GraphAI(GAI) uz TND
د.ت0.2211482
1 GraphAI(GAI) uz TTD
$0.511212
1 GraphAI(GAI) uz UGX
Sh262.6936
1 GraphAI(GAI) uz XAF
Fr43.0534
1 GraphAI(GAI) uz XCD
$0.20358
1 GraphAI(GAI) uz XOF
Fr43.0534
1 GraphAI(GAI) uz XPF
Fr7.7662
1 GraphAI(GAI) uz BWP
P1.0179
1 GraphAI(GAI) uz BZD
$0.151554
1 GraphAI(GAI) uz CVE
$7.266298
1 GraphAI(GAI) uz DJF
Fr13.3458
1 GraphAI(GAI) uz DOP
$4.84445
1 GraphAI(GAI) uz DZD
د.ج9.864582
1 GraphAI(GAI) uz FJD
$0.171912
1 GraphAI(GAI) uz GNF
Fr655.603
1 GraphAI(GAI) uz GTQ
Q0.577564
1 GraphAI(GAI) uz GYD
$15.77368
1 GraphAI(GAI) uz ISK
kr9.5758

GraphAI resurss

Dziļākai izpratnei par GraphAI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā GraphAI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par GraphAI

Kāda ir GraphAI (GAI) vērtība šodien?
Reāllaika GAI cena USD ir 0.0754 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GAI uz USD cena?
Pašreizējā GAI uz USD cena ir $ 0.0754. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GraphAI tirgus maksimums?
GAI tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GAI apjoms apgrozībā?
GAI apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija GAI vēsturiski augstākā cena?
GAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.8571500421232581 USD apmērā.
Kāda bija GAI vēsturiski zemākā cena?
GAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000940784235454038 USD.
Kāds ir GAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GAI tirdzniecības apjoms ir $ 321.05K USD.
Vai GAI šogad kāps augstāk?
GAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:20 (UTC+8)

GraphAI (GAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

GAI uz USD kalkulators

Summa

GAI
GAI
USD
USD

1 GAI = 0.0754 USD

Tirgot GAI

GAI/USDT
$0.0751
$0.0751$0.0751
-12.97%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,765.22
$100,765.22$100,765.22

-2.34%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,203.84
$3,203.84$3,203.84

-8.65%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.61
$153.61$153.61

-4.87%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1675
$2.1675$2.1675

-5.02%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,765.22
$100,765.22$100,765.22

-2.34%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,203.84
$3,203.84$3,203.84

-8.65%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.61
$153.61$153.61

-4.87%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1675
$2.1675$2.1675

-5.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15912
$0.15912$0.15912

-2.93%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.6152
$1.6152$1.6152

+976.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12075
$0.12075$0.12075

+687.15%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000320
$0.0000000000000000000000000320$0.0000000000000000000000000320

+363.76%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000221
$0.000000000221$0.000000000221

+156.97%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000851
$0.0000851$0.0000851

+107.56%