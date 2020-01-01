FWC Token (FWC) tokenomika

FWC Token (FWC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FWC Token (FWC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
FWC Token (FWC) informācija

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.fwctoken.io/
Tehniskais dokuments:
https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc

FWC Token (FWC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FWC Token (FWC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 300.04K
Kopējais apjoms:
$ 200,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 42,259.70T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.42M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000000000194
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000006683807
Pašreizējā cena:
$ 0.0000000000071
FWC Token (FWC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FWC Token (FWC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FWC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FWC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FWC tokenomiku, uzzini FWC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties FWC

Vēlies iekļaut FWC Token (FWC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas FWC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

FWC Token (FWC) cenas vēsture

FWC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

FWC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FWC? Mūsu FWC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.