Reāllaika Futu Holdings cena šodien ir 179.77 USD. Seko līdzi reāllaika FUTUON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FUTUON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Futu Holdings cena šodien ir 179.77 USD. Seko līdzi reāllaika FUTUON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FUTUON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FUTUON

FUTUON Cenas informācija

Kas ir FUTUON

FUTUON Oficiālā tīmekļa vietne

FUTUON Tokenomika

FUTUON Cenas prognoze

FUTUON Vēsture

FUTUON iegādes rokasgrāmata

FUTUON uz bezseguma valūtu konvertētājs

FUTUON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Futu Holdings logotips

Futu Holdings kurss(FUTUON)

1 FUTUON uz USD reāllaika cena:

$179.77
$179.77$179.77
-1.37%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:13 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 179.1
$ 179.1$ 179.1
24h zemākā
$ 195.74
$ 195.74$ 195.74
24h augstākā

$ 179.1
$ 179.1$ 179.1

$ 195.74
$ 195.74$ 195.74

$ 201.65506655431702
$ 201.65506655431702$ 201.65506655431702

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

-0.11%

-1.37%

-3.67%

-3.67%

Futu Holdings (FUTUON) reāllaika cena ir $ 179.77. Pēdējo 24 stundu laikā FUTUON tika tirgots robežās no zemākās $ 179.1 līdz augstākajai $ 195.74, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FUTUON visu laiku augstākā cena ir $ 201.65506655431702, savukārt zemākā - $ 150.44906962587248.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FUTUON ir mainījies par -0.11% pēdējā stundā, par -1.37% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Futu Holdings (FUTUON) tirgus informācija

No.2003

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 60.01K
$ 60.01K$ 60.01K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

6.75K
6.75K 6.75K

6,745.00396671
6,745.00396671 6,745.00396671

ETH

Pašreizējais Futu Holdings tirgus maksimums ir $ 1.21M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 60.01K. FUTUON apjoms apgrozībā ir 6.75K ar kopējo apjomu 6745.00396671. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.21M.

Futu Holdings (FUTUON) cenas vēsture USD

Seko Futu Holdings cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -2.4971-1.37%
30 dienas$ +11.5+6.83%
60 dienas$ +29.77+19.84%
90 dienas$ +29.77+19.84%
Futu Holdings Cenas izmaiņas šodien

Šodien FUTUON cena mainījās par $ -2.4971 (-1.37%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Futu Holdings 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +11.5 (+6.83%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Futu Holdings 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FUTUON piedzīvoja izmaiņas $ +29.77 (+19.84%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Futu Holdings 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +29.77 (+19.84%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Futu Holdings (FUTUON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Futu Holdings cenas vēstures lapu.

Kas ir Futu Holdings (FUTUON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Futu Holdings ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FUTUON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Futu Holdings mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Futu Holdings pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Futu Holdings cenas prognoze (USD)

Kāda būs Futu Holdings (FUTUON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Futu Holdings (FUTUON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Futu Holdings prognozes.

Apskati Futu Holdings cenas prognozi!

Futu Holdings (FUTUON) tokenomika

Futu Holdings (FUTUON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FUTUON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Futu Holdings (FUTUON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Futu Holdings? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Futu Holdings MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Futu Holdings resurss

Dziļākai izpratnei par Futu Holdings, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Futu Holdings vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Futu Holdings

Kāda ir Futu Holdings (FUTUON) vērtība šodien?
Reāllaika FUTUON cena USD ir 179.77 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FUTUON uz USD cena?
Pašreizējā FUTUON uz USD cena ir $ 179.77. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Futu Holdings tirgus maksimums?
FUTUON tirgus maksimums ir $ 1.21M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FUTUON apjoms apgrozībā?
FUTUON apjoms apgrozībā ir 6.75K USD.
Kāda bija FUTUON vēsturiski augstākā cena?
FUTUON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 201.65506655431702 USD apmērā.
Kāda bija FUTUON vēsturiski zemākā cena?
FUTUON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 150.44906962587248 USD.
Kāds ir FUTUON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FUTUON tirdzniecības apjoms ir $ 60.01K USD.
Vai FUTUON šogad kāps augstāk?
FUTUON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FUTUON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:41:13 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

FUTUON uz USD kalkulators

Summa

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 179.77 USD

Tirgot FUTUON

FUTUON/USDT
$179.77
$179.77$179.77
-1.34%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

