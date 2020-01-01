FU Coin (FUCOIN) tokenomika

FU Coin (FUCOIN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FU Coin (FUCOIN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
FU Coin (FUCOIN) informācija

WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

https://www.fucoin.io
https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf
https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586

FU Coin (FUCOIN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FU Coin (FUCOIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 668.99K
Kopējais apjoms:
$ 10.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 194.53B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 34.39M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000255
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000039581112066
Pašreizējā cena:
$ 0.000003439
FU Coin (FUCOIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FU Coin (FUCOIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FUCOIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FUCOIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FUCOIN tokenomiku, uzzini FUCOIN tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.