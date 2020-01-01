Fautor (FTR) tokenomika

Fautor (FTR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Fautor (FTR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.


Fautor (FTR) informācija

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://fautor.foundation
Tehniskais dokuments:
https://docs.fautor.foundation/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454

Fautor (FTR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Fautor (FTR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M
Kopējais apjoms:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Apjoms apgrozībā:
$ 913.59M
$ 913.59M$ 913.59M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.38M
$ 9.38M$ 9.38M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.6942
$ 1.6942$ 1.6942
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003638885372081337
$ 0.003638885372081337$ 0.003638885372081337
Pašreizējā cena:
$ 0.00375
$ 0.00375$ 0.00375

Fautor (FTR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Fautor (FTR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FTR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FTR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FTR tokenomiku, uzzini FTR tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.