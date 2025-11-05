BiržaDEX+
Reāllaika FreeStyle Classic cena šodien ir 0.05706 USD. Seko līdzi reāllaika FST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FST cenas tendenci MEXC.

FreeStyle Classic kurss(FST)

1 FST uz USD reāllaika cena:

$0.05707
-0.57%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:40:58 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.05537
24h zemākā
$ 0.068
24h augstākā

$ 0.05537
$ 0.068
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
+0.05%

-0.57%

-28.81%

-28.81%

FreeStyle Classic (FST) reāllaika cena ir $ 0.05706. Pēdējo 24 stundu laikā FST tika tirgots robežās no zemākās $ 0.05537 līdz augstākajai $ 0.068, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FST visu laiku augstākā cena ir $ 0.16619478956911515, savukārt zemākā - $ 0.025653004858575232.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FST ir mainījies par +0.05% pēdējā stundā, par -0.57% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.81% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FreeStyle Classic (FST) tirgus informācija

No.1424

$ 4.68M
$ 53.92K
$ 57.06M
82.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.20%

BSC

Pašreizējais FreeStyle Classic tirgus maksimums ir $ 4.68M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 53.92K. FST apjoms apgrozībā ir 82.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 57.06M.

FreeStyle Classic (FST) cenas vēsture USD

Seko FreeStyle Classic cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0003272-0.57%
30 dienas$ -0.07986-58.33%
60 dienas$ -0.00854-13.02%
90 dienas$ +0.04706+470.60%
FreeStyle Classic Cenas izmaiņas šodien

Šodien FST cena mainījās par $ -0.0003272 (-0.57%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

FreeStyle Classic 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.07986 (-58.33%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

FreeStyle Classic 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FST piedzīvoja izmaiņas $ -0.00854 (-13.02%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

FreeStyle Classic 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.04706 (+470.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu FreeStyle Classic (FST) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati FreeStyle Classic cenas vēstures lapu.

Kas ir FreeStyle Classic (FST)?

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu FreeStyle Classic ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FST steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par FreeStyle Classic mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu FreeStyle Classic pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

FreeStyle Classic cenas prognoze (USD)

Kāda būs FreeStyle Classic (FST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FreeStyle Classic (FST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FreeStyle Classic prognozes.

Apskati FreeStyle Classic cenas prognozi!

FreeStyle Classic (FST) tokenomika

FreeStyle Classic (FST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FST tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties FreeStyle Classic (FST)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties FreeStyle Classic? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties FreeStyle Classic MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

FreeStyle Classic resurss

Dziļākai izpratnei par FreeStyle Classic, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā FreeStyle Classic vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par FreeStyle Classic

Kāda ir FreeStyle Classic (FST) vērtība šodien?
Reāllaika FST cena USD ir 0.05706 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FST uz USD cena?
Pašreizējā FST uz USD cena ir $ 0.05706. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FreeStyle Classic tirgus maksimums?
FST tirgus maksimums ir $ 4.68M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FST apjoms apgrozībā?
FST apjoms apgrozībā ir 82.00M USD.
Kāda bija FST vēsturiski augstākā cena?
FST sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.16619478956911515 USD apmērā.
Kāda bija FST vēsturiski zemākā cena?
FST sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.025653004858575232 USD.
Kāds ir FST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FST tirdzniecības apjoms ir $ 53.92K USD.
Vai FST šogad kāps augstāk?
FST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FST cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:40:58 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

