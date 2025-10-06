Reāllaika Fragmetric cena šodien ir 0.03161 USD. Seko līdzi reāllaika FRAG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FRAG cenas tendenci MEXC.Reāllaika Fragmetric cena šodien ir 0.03161 USD. Seko līdzi reāllaika FRAG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FRAG cenas tendenci MEXC.

Fragmetric logotips

Fragmetric kurss(FRAG)

1 FRAG uz USD reāllaika cena:

$0.03161
-0.18%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:48:27 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03107
24h zemākā
$ 0.03311
24h augstākā

$ 0.03107
$ 0.03311
--
--
-0.13%

-0.18%

-7.50%

-7.50%

Fragmetric (FRAG) reāllaika cena ir $ 0.03161. Pēdējo 24 stundu laikā FRAG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03107 līdz augstākajai $ 0.03311, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FRAG visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FRAG ir mainījies par -0.13% pēdējā stundā, par -0.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Fragmetric (FRAG) tirgus informācija

--
$ 129.92K
$ 31.61M
--
1,000,000,000
SOL

Pašreizējais Fragmetric tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 129.92K. FRAG apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 31.61M.

Fragmetric (FRAG) cenas vēsture USD

Seko Fragmetric cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000057-0.18%
30 dienas$ -0.00835-20.90%
60 dienas$ -0.01071-25.31%
90 dienas$ -0.02725-46.30%
Fragmetric Cenas izmaiņas šodien

Šodien FRAG cena mainījās par $ -0.000057 (-0.18%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Fragmetric 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00835 (-20.90%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Fragmetric 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FRAG piedzīvoja izmaiņas $ -0.01071 (-25.31%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Fragmetric 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.02725 (-46.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Fragmetric (FRAG) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Fragmetric cenas vēstures lapu.

Kas ir Fragmetric (FRAG)?

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Fragmetric ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FRAG steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Fragmetric mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Fragmetric pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Fragmetric cenas prognoze (USD)

Kāda būs Fragmetric (FRAG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Fragmetric (FRAG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Fragmetric prognozes.

Apskati Fragmetric cenas prognozi!

Fragmetric (FRAG) tokenomika

Fragmetric (FRAG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FRAG tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Fragmetric (FRAG)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Fragmetric? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Fragmetric MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

FRAG uz vietējām valūtām

1 Fragmetric(FRAG) uz VND
831.81715
1 Fragmetric(FRAG) uz AUD
A$0.0477311
1 Fragmetric(FRAG) uz GBP
0.0230753
1 Fragmetric(FRAG) uz EUR
0.0268685
1 Fragmetric(FRAG) uz USD
$0.03161
1 Fragmetric(FRAG) uz MYR
RM0.132762
1 Fragmetric(FRAG) uz TRY
1.3089701
1 Fragmetric(FRAG) uz JPY
¥4.64667
1 Fragmetric(FRAG) uz ARS
ARS$45.028445
1 Fragmetric(FRAG) uz RUB
2.5986581
1 Fragmetric(FRAG) uz INR
2.8047553
1 Fragmetric(FRAG) uz IDR
Rp526.8331226
1 Fragmetric(FRAG) uz KRW
44.5211045
1 Fragmetric(FRAG) uz PHP
1.830219
1 Fragmetric(FRAG) uz EGP
￡E.1.5087453
1 Fragmetric(FRAG) uz BRL
R$0.1684813
1 Fragmetric(FRAG) uz CAD
C$0.0439379
1 Fragmetric(FRAG) uz BDT
3.8453565
1 Fragmetric(FRAG) uz NGN
46.2808332
1 Fragmetric(FRAG) uz COP
$122.9960905
1 Fragmetric(FRAG) uz ZAR
R.0.5443242
1 Fragmetric(FRAG) uz UAH
1.3035964
1 Fragmetric(FRAG) uz TZS
T.Sh.77.66577
1 Fragmetric(FRAG) uz VES
Bs5.84785
1 Fragmetric(FRAG) uz CLP
$30.31399
1 Fragmetric(FRAG) uz PKR
Rs8.8915769
1 Fragmetric(FRAG) uz KZT
17.3014174
1 Fragmetric(FRAG) uz THB
฿1.0232157
1 Fragmetric(FRAG) uz TWD
NT$0.9622084
1 Fragmetric(FRAG) uz AED
د.إ0.1160087
1 Fragmetric(FRAG) uz CHF
Fr0.0249719
1 Fragmetric(FRAG) uz HKD
HK$0.2456097
1 Fragmetric(FRAG) uz AMD
֏12.1110554
1 Fragmetric(FRAG) uz MAD
.د.م0.2873349
1 Fragmetric(FRAG) uz MXN
$0.5813079
1 Fragmetric(FRAG) uz SAR
ريال0.1182214
1 Fragmetric(FRAG) uz ETB
Br4.5862949
1 Fragmetric(FRAG) uz KES
KSh4.0821154
1 Fragmetric(FRAG) uz JOD
د.أ0.02241149
1 Fragmetric(FRAG) uz PLN
0.1144282
1 Fragmetric(FRAG) uz RON
лв0.1368713
1 Fragmetric(FRAG) uz SEK
kr0.2961857
1 Fragmetric(FRAG) uz BGN
лв0.0524726
1 Fragmetric(FRAG) uz HUF
Ft10.4667032
1 Fragmetric(FRAG) uz CZK
0.6530626
1 Fragmetric(FRAG) uz KWD
د.ك0.00967266
1 Fragmetric(FRAG) uz ILS
0.104313
1 Fragmetric(FRAG) uz BOB
Bs0.218109
1 Fragmetric(FRAG) uz AZN
0.053737
1 Fragmetric(FRAG) uz TJS
SM0.2942891
1 Fragmetric(FRAG) uz GEL
0.0859792
1 Fragmetric(FRAG) uz AOA
Kz28.9734099
1 Fragmetric(FRAG) uz BHD
.د.ب0.01188536
1 Fragmetric(FRAG) uz BMD
1 Fragmetric(FRAG) uz DKK
kr0.2010396
1 Fragmetric(FRAG) uz HNL
L0.8266015
1 Fragmetric(FRAG) uz MUR
1.4322491
1 Fragmetric(FRAG) uz NAD
$0.5446403
1 Fragmetric(FRAG) uz NOK
kr0.3148356
1 Fragmetric(FRAG) uz NZD
$0.0540531
1 Fragmetric(FRAG) uz PAB
B/.0.03161
1 Fragmetric(FRAG) uz PGK
K0.1343425
1 Fragmetric(FRAG) uz QAR
ر.ق0.1150604
1 Fragmetric(FRAG) uz RSD
дин.3.154678
1 Fragmetric(FRAG) uz UZS
soʻm380.8432859
1 Fragmetric(FRAG) uz ALL
L2.6043479
1 Fragmetric(FRAG) uz ANG
ƒ0.0565819
1 Fragmetric(FRAG) uz AWG
ƒ0.056898
1 Fragmetric(FRAG) uz BBD
$0.06322
1 Fragmetric(FRAG) uz BAM
KM0.0524726
1 Fragmetric(FRAG) uz BIF
Fr92.96501
1 Fragmetric(FRAG) uz BND
$0.0404608
1 Fragmetric(FRAG) uz BSD
1 Fragmetric(FRAG) uz JMD
$5.0753016
1 Fragmetric(FRAG) uz KHR
126.9476566
1 Fragmetric(FRAG) uz KMF
Fr13.24459
1 Fragmetric(FRAG) uz LAK
687.1738993
1 Fragmetric(FRAG) uz LKR
Rs9.5582318
1 Fragmetric(FRAG) uz MDL
L0.5291514
1 Fragmetric(FRAG) uz MGA
Ar141.1158908
1 Fragmetric(FRAG) uz MOP
P0.2531961
1 Fragmetric(FRAG) uz MVR
0.483633
1 Fragmetric(FRAG) uz MWK
MK54.8784371
1 Fragmetric(FRAG) uz MZN
MT2.019879
1 Fragmetric(FRAG) uz NPR
Rs4.494942
1 Fragmetric(FRAG) uz PYG
222.59762
1 Fragmetric(FRAG) uz RWF
Fr45.73967
1 Fragmetric(FRAG) uz SBD
$0.2601503
1 Fragmetric(FRAG) uz SCR
0.4621382
1 Fragmetric(FRAG) uz SRD
$1.204341
1 Fragmetric(FRAG) uz SVC
$0.2762714
1 Fragmetric(FRAG) uz SZL
L0.5443242
1 Fragmetric(FRAG) uz TMT
m0.110635
1 Fragmetric(FRAG) uz TND
د.ت0.09204832
1 Fragmetric(FRAG) uz TTD
$0.2139997
1 Fragmetric(FRAG) uz UGX
Sh109.3706
1 Fragmetric(FRAG) uz XAF
Fr17.63838
1 Fragmetric(FRAG) uz XCD
$0.085347
1 Fragmetric(FRAG) uz XOF
Fr17.63838
1 Fragmetric(FRAG) uz XPF
Fr3.19261
1 Fragmetric(FRAG) uz BWP
P0.4197808
1 Fragmetric(FRAG) uz BZD
$0.0635361
1 Fragmetric(FRAG) uz CVE
$2.9684951
1 Fragmetric(FRAG) uz DJF
Fr5.62658
1 Fragmetric(FRAG) uz DOP
$1.978786
1 Fragmetric(FRAG) uz DZD
د.ج4.0928628
1 Fragmetric(FRAG) uz FJD
$0.0711225
1 Fragmetric(FRAG) uz GNF
Fr274.84895
1 Fragmetric(FRAG) uz GTQ
Q0.2421326
1 Fragmetric(FRAG) uz GYD
$6.6099671
1 Fragmetric(FRAG) uz ISK
kr3.82481

Fragmetric resurss

Dziļākai izpratnei par Fragmetric, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Fragmetric vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Fragmetric

Kāda ir Fragmetric (FRAG) vērtība šodien?
Reāllaika FRAG cena USD ir 0.03161 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FRAG uz USD cena?
Pašreizējā FRAG uz USD cena ir $ 0.03161. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Fragmetric tirgus maksimums?
FRAG tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FRAG apjoms apgrozībā?
FRAG apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija FRAG vēsturiski augstākā cena?
FRAG sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija FRAG vēsturiski zemākā cena?
FRAG sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir FRAG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FRAG tirdzniecības apjoms ir $ 129.92K USD.
Vai FRAG šogad kāps augstāk?
FRAG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FRAG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Fragmetric (FRAG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

