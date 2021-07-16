FOX Token (FOX) tokenomika

FOX Token (FOX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FOX Token (FOX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
FOX Token (FOX) informācija

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

https://shapeshift.com/
https://docs.shapeshift.com/
https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d

FOX Token (FOX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FOX Token (FOX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.05M
$ 22.05M$ 22.05M
Kopējais apjoms:
$ 999.09M
$ 999.09M$ 999.09M
Apjoms apgrozībā:
$ 772.29M
$ 772.29M$ 772.29M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 28.52M
$ 28.52M$ 28.52M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.2852
$ 1.2852$ 1.2852
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.018176800459428835
$ 0.018176800459428835$ 0.018176800459428835
Pašreizējā cena:
$ 0.02855
$ 0.02855$ 0.02855

FOX Token (FOX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FOX Token (FOX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FOX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FOX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FOX tokenomiku, uzzini FOX tokena reāllaika cenu!

