FOG (FOGOLD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FOGOLD tika tirgots robežās no zemākās -- līdz augstākajai --, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FOGOLD visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.
Īstermiņa veiktspējas ziņā FOGOLD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -- pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais FOG tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FOGOLD apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.
Seko FOG cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
No Data
Šodien FOGOLD cena mainījās par -- (--), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.
Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par -- (--), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.
Izvēršot skatu uz 60 dienām, FOGOLD piedzīvoja izmaiņas -- (--) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.
Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par -- (--), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.
FOG ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu FOG ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.
Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FOGOLD steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par FOG mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.
Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu FOG pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.
Kāda būs FOG (FOGOLD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FOG (FOGOLD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FOG prognozes.
Apskati FOG cenas prognozi!
FOG (FOGOLD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FOGOLD tokena tokenomiku tagad!
Vēlies uzzināt, kā iegādāties FOG? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties FOG MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.
