BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Fellaz cena šodien ir 0.26345 USD. Seko līdzi reāllaika FLZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FLZ cenas tendenci MEXC.Reāllaika Fellaz cena šodien ir 0.26345 USD. Seko līdzi reāllaika FLZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FLZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FLZ

FLZ Cenas informācija

Kas ir FLZ

FLZ Tehniskais dokuments

FLZ Oficiālā tīmekļa vietne

FLZ Tokenomika

FLZ Cenas prognoze

FLZ Vēsture

FLZ iegādes rokasgrāmata

FLZ uz bezseguma valūtu konvertētājs

FLZ Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Fellaz logotips

Fellaz kurss(FLZ)

1 FLZ uz USD reāllaika cena:

$0.26345
$0.26345$0.26345
-0.68%1D
USD
Fellaz (FLZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:40:12 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.25485
$ 0.25485$ 0.25485
24h zemākā
$ 0.27229
$ 0.27229$ 0.27229
24h augstākā

$ 0.25485
$ 0.25485$ 0.25485

$ 0.27229
$ 0.27229$ 0.27229

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055

-0.09%

-0.67%

+0.19%

+0.19%

Fellaz (FLZ) reāllaika cena ir $ 0.26345. Pēdējo 24 stundu laikā FLZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.25485 līdz augstākajai $ 0.27229, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FLZ visu laiku augstākā cena ir $ 7.031902618598005, savukārt zemākā - $ 0.08700985391066055.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FLZ ir mainījies par -0.09% pēdējā stundā, par -0.67% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Fellaz (FLZ) tirgus informācija

No.271

$ 124.32M
$ 124.32M$ 124.32M

$ 54.09K
$ 54.09K$ 54.09K

$ 526.90M
$ 526.90M$ 526.90M

471.87M
471.87M 471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

23.59%

ETH

Pašreizējais Fellaz tirgus maksimums ir $ 124.32M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 54.09K. FLZ apjoms apgrozībā ir 471.87M ar kopējo apjomu 2000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 526.90M.

Fellaz (FLZ) cenas vēsture USD

Seko Fellaz cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0018037-0.67%
30 dienas$ -0.04373-14.24%
60 dienas$ +0.08139+44.70%
90 dienas$ -0.33655-56.10%
Fellaz Cenas izmaiņas šodien

Šodien FLZ cena mainījās par $ -0.0018037 (-0.67%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Fellaz 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.04373 (-14.24%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Fellaz 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FLZ piedzīvoja izmaiņas $ +0.08139 (+44.70%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Fellaz 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.33655 (-56.10%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Fellaz (FLZ) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Fellaz cenas vēstures lapu.

Kas ir Fellaz (FLZ)?

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Fellaz ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FLZ steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Fellaz mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Fellaz pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Fellaz cenas prognoze (USD)

Kāda būs Fellaz (FLZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Fellaz (FLZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Fellaz prognozes.

Apskati Fellaz cenas prognozi!

Fellaz (FLZ) tokenomika

Fellaz (FLZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FLZ tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Fellaz (FLZ)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Fellaz? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Fellaz MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

FLZ uz vietējām valūtām

1 Fellaz(FLZ) uz VND
6,932.68675
1 Fellaz(FLZ) uz AUD
A$0.405713
1 Fellaz(FLZ) uz GBP
0.200222
1 Fellaz(FLZ) uz EUR
0.2292015
1 Fellaz(FLZ) uz USD
$0.26345
1 Fellaz(FLZ) uz MYR
RM1.1038555
1 Fellaz(FLZ) uz TRY
11.0833415
1 Fellaz(FLZ) uz JPY
¥40.30785
1 Fellaz(FLZ) uz ARS
ARS$384.036334
1 Fellaz(FLZ) uz RUB
21.3368155
1 Fellaz(FLZ) uz INR
23.3759185
1 Fellaz(FLZ) uz IDR
Rp4,390.831577
1 Fellaz(FLZ) uz PHP
15.4513425
1 Fellaz(FLZ) uz EGP
￡E.12.4638195
1 Fellaz(FLZ) uz BRL
R$1.42263
1 Fellaz(FLZ) uz CAD
C$0.3714645
1 Fellaz(FLZ) uz BDT
32.114555
1 Fellaz(FLZ) uz NGN
380.15835
1 Fellaz(FLZ) uz COP
$1,017.18045
1 Fellaz(FLZ) uz ZAR
R.4.620913
1 Fellaz(FLZ) uz UAH
11.085976
1 Fellaz(FLZ) uz TZS
T.Sh.648.8905225
1 Fellaz(FLZ) uz VES
Bs58.74935
1 Fellaz(FLZ) uz CLP
$249.2237
1 Fellaz(FLZ) uz PKR
Rs74.482584
1 Fellaz(FLZ) uz KZT
138.074145
1 Fellaz(FLZ) uz THB
฿8.583201
1 Fellaz(FLZ) uz TWD
NT$8.145874
1 Fellaz(FLZ) uz AED
د.إ0.9668615
1 Fellaz(FLZ) uz CHF
Fr0.2133945
1 Fellaz(FLZ) uz HKD
HK$2.0470065
1 Fellaz(FLZ) uz AMD
֏100.7827975
1 Fellaz(FLZ) uz MAD
.د.م2.4527195
1 Fellaz(FLZ) uz MXN
$4.9238805
1 Fellaz(FLZ) uz SAR
ريال0.9879375
1 Fellaz(FLZ) uz ETB
Br40.207739
1 Fellaz(FLZ) uz KES
KSh34.0351055
1 Fellaz(FLZ) uz JOD
د.أ0.18678605
1 Fellaz(FLZ) uz PLN
0.9773995
1 Fellaz(FLZ) uz RON
лв1.164449
1 Fellaz(FLZ) uz SEK
kr2.523851
1 Fellaz(FLZ) uz BGN
лв0.447865
1 Fellaz(FLZ) uz HUF
Ft89.093521
1 Fellaz(FLZ) uz CZK
5.595678
1 Fellaz(FLZ) uz KWD
د.ك0.08087915
1 Fellaz(FLZ) uz ILS
0.858847
1 Fellaz(FLZ) uz BOB
Bs1.8204395
1 Fellaz(FLZ) uz AZN
0.447865
1 Fellaz(FLZ) uz TJS
SM2.429009
1 Fellaz(FLZ) uz GEL
0.716584
1 Fellaz(FLZ) uz AOA
Kz241.4756355
1 Fellaz(FLZ) uz BHD
.د.ب0.09932065
1 Fellaz(FLZ) uz BMD
$0.26345
1 Fellaz(FLZ) uz DKK
kr1.712425
1 Fellaz(FLZ) uz HNL
L6.939273
1 Fellaz(FLZ) uz MUR
12.092355
1 Fellaz(FLZ) uz NAD
$4.5603195
1 Fellaz(FLZ) uz NOK
kr2.692459
1 Fellaz(FLZ) uz NZD
$0.463672
1 Fellaz(FLZ) uz PAB
B/.0.26345
1 Fellaz(FLZ) uz PGK
K1.1091245
1 Fellaz(FLZ) uz QAR
ر.ق0.958958
1 Fellaz(FLZ) uz RSD
дин.26.8956105
1 Fellaz(FLZ) uz UZS
soʻm3,174.0956555
1 Fellaz(FLZ) uz ALL
L22.1587795
1 Fellaz(FLZ) uz ANG
ƒ0.4715755
1 Fellaz(FLZ) uz AWG
ƒ0.4715755
1 Fellaz(FLZ) uz BBD
$0.5269
1 Fellaz(FLZ) uz BAM
KM0.447865
1 Fellaz(FLZ) uz BIF
Fr776.91405
1 Fellaz(FLZ) uz BND
$0.342485
1 Fellaz(FLZ) uz BSD
$0.26345
1 Fellaz(FLZ) uz JMD
$42.2916285
1 Fellaz(FLZ) uz KHR
1,058.031007
1 Fellaz(FLZ) uz KMF
Fr112.2297
1 Fellaz(FLZ) uz LAK
5,727.1737985
1 Fellaz(FLZ) uz LKR
රු80.294291
1 Fellaz(FLZ) uz MDL
L4.462843
1 Fellaz(FLZ) uz MGA
Ar1,181.388835
1 Fellaz(FLZ) uz MOP
P2.1076
1 Fellaz(FLZ) uz MVR
4.05713
1 Fellaz(FLZ) uz MWK
MK457.3781795
1 Fellaz(FLZ) uz MZN
MT16.8476275
1 Fellaz(FLZ) uz NPR
रु37.373017
1 Fellaz(FLZ) uz PYG
1,868.3874
1 Fellaz(FLZ) uz RWF
Fr381.73905
1 Fellaz(FLZ) uz SBD
$2.1681935
1 Fellaz(FLZ) uz SCR
3.7330865
1 Fellaz(FLZ) uz SRD
$10.142825
1 Fellaz(FLZ) uz SVC
$2.3051875
1 Fellaz(FLZ) uz SZL
L4.5603195
1 Fellaz(FLZ) uz TMT
m0.9247095
1 Fellaz(FLZ) uz TND
د.ت0.77269885
1 Fellaz(FLZ) uz TTD
$1.786191
1 Fellaz(FLZ) uz UGX
Sh917.8598
1 Fellaz(FLZ) uz XAF
Fr150.42995
1 Fellaz(FLZ) uz XCD
$0.711315
1 Fellaz(FLZ) uz XOF
Fr150.42995
1 Fellaz(FLZ) uz XPF
Fr27.13535
1 Fellaz(FLZ) uz BWP
P3.556575
1 Fellaz(FLZ) uz BZD
$0.5295345
1 Fellaz(FLZ) uz CVE
$25.3886765
1 Fellaz(FLZ) uz DJF
Fr46.63065
1 Fellaz(FLZ) uz DOP
$16.9266625
1 Fellaz(FLZ) uz DZD
د.ج34.4671635
1 Fellaz(FLZ) uz FJD
$0.600666
1 Fellaz(FLZ) uz GNF
Fr2,290.69775
1 Fellaz(FLZ) uz GTQ
Q2.018027
1 Fellaz(FLZ) uz GYD
$55.11374
1 Fellaz(FLZ) uz ISK
kr33.45815

Fellaz resurss

Dziļākai izpratnei par Fellaz, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Fellaz vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Fellaz

Kāda ir Fellaz (FLZ) vērtība šodien?
Reāllaika FLZ cena USD ir 0.26345 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FLZ uz USD cena?
Pašreizējā FLZ uz USD cena ir $ 0.26345. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Fellaz tirgus maksimums?
FLZ tirgus maksimums ir $ 124.32M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FLZ apjoms apgrozībā?
FLZ apjoms apgrozībā ir 471.87M USD.
Kāda bija FLZ vēsturiski augstākā cena?
FLZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 7.031902618598005 USD apmērā.
Kāda bija FLZ vēsturiski zemākā cena?
FLZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.08700985391066055 USD.
Kāds ir FLZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FLZ tirdzniecības apjoms ir $ 54.09K USD.
Vai FLZ šogad kāps augstāk?
FLZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FLZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:40:12 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

FLZ uz USD kalkulators

Summa

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26345 USD

Tirgot FLZ

FLZ/USDT
$0.26345
$0.26345$0.26345
-0.67%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,577.44
$100,577.44$100,577.44

-2.52%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,186.87
$3,186.87$3,186.87

-9.13%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.20
$153.20$153.20

-5.12%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1643
$2.1643$2.1643

-5.16%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,577.44
$100,577.44$100,577.44

-2.52%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,186.87
$3,186.87$3,186.87

-9.13%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.20
$153.20$153.20

-5.12%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1643
$2.1643$2.1643

-5.16%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15877
$0.15877$0.15877

-3.14%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.6009
$1.6009$1.6009

+967.26%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11112
$0.11112$0.11112

+624.38%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000321
$0.0000000000000000000000000321$0.0000000000000000000000000321

+365.21%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000221
$0.000000000221$0.000000000221

+156.97%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000851
$0.0000851$0.0000851

+107.56%