Reāllaika Flux AI cena šodien ir 0.0000239 USD. Seko līdzi reāllaika FLUXAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FLUXAI cenas tendenci MEXC.

Flux AI logotips

Flux AI kurss(FLUXAI)

1 FLUXAI uz USD reāllaika cena:

$0.0000239
-5.15%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:40:04 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000147
24h zemākā
$ 0.000056
24h augstākā

$ 0.0000147
$ 0.000056
--
+1.70%

-5.14%

-85.31%

-85.31%

Flux AI (FLUXAI) reāllaika cena ir $ 0.0000239. Pēdējo 24 stundu laikā FLUXAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000147 līdz augstākajai $ 0.000056, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FLUXAI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FLUXAI ir mainījies par +1.70% pēdējā stundā, par -5.14% pēdējo 24 stundu laikā un par -85.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Flux AI (FLUXAI) tirgus informācija

--
$ 16.37K
$ 16.37K$ 16.37K

$ 23.90K
$ 23.90K$ 23.90K

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Pašreizējais Flux AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 16.37K. FLUXAI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 23.90K.

Flux AI (FLUXAI) cenas vēsture USD

Seko Flux AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000001298-5.14%
30 dienas$ -0.0250981-99.91%
60 dienas$ -0.0009761-97.61%
90 dienas$ -0.0009761-97.61%
Flux AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien FLUXAI cena mainījās par $ -0.000001298 (-5.14%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Flux AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0250981 (-99.91%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Flux AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FLUXAI piedzīvoja izmaiņas $ -0.0009761 (-97.61%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Flux AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0009761 (-97.61%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Flux AI (FLUXAI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Flux AI cenas vēstures lapu.

Kas ir Flux AI (FLUXAI)?

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Flux AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FLUXAI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Flux AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Flux AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Flux AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Flux AI (FLUXAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Flux AI (FLUXAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Flux AI prognozes.

Apskati Flux AI cenas prognozi!

Flux AI (FLUXAI) tokenomika

Flux AI (FLUXAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FLUXAI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Flux AI (FLUXAI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Flux AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Flux AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

FLUXAI uz vietējām valūtām

Flux AI resurss

Dziļākai izpratnei par Flux AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Flux AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Flux AI

Kāda ir Flux AI (FLUXAI) vērtība šodien?
Reāllaika FLUXAI cena USD ir 0.0000239 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FLUXAI uz USD cena?
Pašreizējā FLUXAI uz USD cena ir $ 0.0000239. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Flux AI tirgus maksimums?
FLUXAI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FLUXAI apjoms apgrozībā?
FLUXAI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija FLUXAI vēsturiski augstākā cena?
FLUXAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija FLUXAI vēsturiski zemākā cena?
FLUXAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir FLUXAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FLUXAI tirdzniecības apjoms ir $ 16.37K USD.
Vai FLUXAI šogad kāps augstāk?
FLUXAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FLUXAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:40:04 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

FLUXAI uz USD kalkulators

Summa

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0000239 USD

Tirgot FLUXAI

FLUXAI/USDT
$0.0000239
$0.0000239$0.0000239
-5.14%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

