FLOW (FLOW) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FLOW (FLOW), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

FLOW (FLOW) informācija

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://flow.com
Tehniskais dokuments:
https://www.flow.com/technical-paper
Bloku pārlūks:
https://www.flowscan.io/

FLOW (FLOW) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FLOW (FLOW) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 648.00M
$ 648.00M
Kopējais apjoms:
$ 1.61B
$ 1.61B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.61B
$ 1.61B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 648.00M
$ 648.00M
Visu laiku augstākā cena:
$ 46.403
$ 46.403
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.2915829371670184
$ 0.2915829371670184
Pašreizējā cena:
$ 0.4029
$ 0.4029

FLOW (FLOW) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FLOW (FLOW) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FLOW tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FLOW tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FLOW tokenomiku, uzzini FLOW tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties FLOW

Vēlies iekļaut FLOW (FLOW) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas FLOW iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

FLOW (FLOW) cenas vēsture

FLOW cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

FLOW cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FLOW? Mūsu FLOW cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.