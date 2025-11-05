BiržaDEX+
Reāllaika Fleek cena šodien ir 0.1321 USD. Seko līdzi reāllaika FLK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FLK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FLK

FLK Cenas informācija

Kas ir FLK

FLK Tehniskais dokuments

FLK Oficiālā tīmekļa vietne

FLK Tokenomika

FLK Cenas prognoze

FLK Vēsture

FLK iegādes rokasgrāmata

FLK uz bezseguma valūtu konvertētājs

FLK Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Fleek logotips

Fleek kurss(FLK)

1 FLK uz USD reāllaika cena:

$0.1321
$0.1321
+4.34%1D
USD
Fleek (FLK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:09:24 (UTC+8)

Fleek (FLK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1155
$ 0.1155
24h zemākā
$ 0.1469
$ 0.1469
24h augstākā

$ 0.1155
$ 0.1155

$ 0.1469
$ 0.1469

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128

+1.30%

+4.34%

-24.99%

-24.99%

Fleek (FLK) reāllaika cena ir $ 0.1321. Pēdējo 24 stundu laikā FLK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1155 līdz augstākajai $ 0.1469, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FLK visu laiku augstākā cena ir $ 0.6289933396082115, savukārt zemākā - $ 0.11349214572806128.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FLK ir mainījies par +1.30% pēdējā stundā, par +4.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Fleek (FLK) tirgus informācija

No.1639

$ 2.64M
$ 2.64M

$ 128.07K
$ 128.07K

$ 13.21M
$ 13.21M

20.00M
20.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

20.00%

BASE

Pašreizējais Fleek tirgus maksimums ir $ 2.64M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 128.07K. FLK apjoms apgrozībā ir 20.00M ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.21M.

Fleek (FLK) cenas vēsture USD

Seko Fleek cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.005495+4.34%
30 dienas$ -0.1179-47.16%
60 dienas$ -0.1179-47.16%
90 dienas$ -0.1179-47.16%
Fleek Cenas izmaiņas šodien

Šodien FLK cena mainījās par $ +0.005495 (+4.34%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Fleek 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.1179 (-47.16%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Fleek 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FLK piedzīvoja izmaiņas $ -0.1179 (-47.16%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Fleek 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.1179 (-47.16%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Fleek (FLK) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Fleek cenas vēstures lapu.

Kas ir Fleek (FLK)?

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Fleek ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FLK steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Fleek mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Fleek pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Fleek cenas prognoze (USD)

Kāda būs Fleek (FLK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Fleek (FLK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Fleek prognozes.

Apskati Fleek cenas prognozi!

Fleek (FLK) tokenomika

Fleek (FLK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FLK tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Fleek (FLK)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Fleek? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Fleek MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

FLK uz vietējām valūtām

1 Fleek(FLK) uz VND
3,476.2115
1 Fleek(FLK) uz AUD
A$0.203434
1 Fleek(FLK) uz GBP
0.100396
1 Fleek(FLK) uz EUR
0.114927
1 Fleek(FLK) uz USD
$0.1321
1 Fleek(FLK) uz MYR
RM0.55482
1 Fleek(FLK) uz TRY
5.558768
1 Fleek(FLK) uz JPY
¥20.2113
1 Fleek(FLK) uz ARS
ARS$192.564812
1 Fleek(FLK) uz RUB
10.698779
1 Fleek(FLK) uz INR
11.715949
1 Fleek(FLK) uz IDR
Rp2,201.665786
1 Fleek(FLK) uz PHP
7.758233
1 Fleek(FLK) uz EGP
￡E.6.24833
1 Fleek(FLK) uz BRL
R$0.712019
1 Fleek(FLK) uz CAD
C$0.186261
1 Fleek(FLK) uz BDT
16.10299
1 Fleek(FLK) uz NGN
190.6203
1 Fleek(FLK) uz COP
$510.0381
1 Fleek(FLK) uz ZAR
R.2.317034
1 Fleek(FLK) uz UAH
5.558768
1 Fleek(FLK) uz TZS
T.Sh.324.5697
1 Fleek(FLK) uz VES
Bs29.4583
1 Fleek(FLK) uz CLP
$124.9666
1 Fleek(FLK) uz PKR
Rs37.347312
1 Fleek(FLK) uz KZT
69.23361
1 Fleek(FLK) uz THB
฿4.302497
1 Fleek(FLK) uz TWD
NT$4.091137
1 Fleek(FLK) uz AED
د.إ0.484807
1 Fleek(FLK) uz CHF
Fr0.10568
1 Fleek(FLK) uz HKD
HK$1.026417
1 Fleek(FLK) uz AMD
֏50.534855
1 Fleek(FLK) uz MAD
.د.م1.229851
1 Fleek(FLK) uz MXN
$2.472912
1 Fleek(FLK) uz SAR
ريال0.495375
1 Fleek(FLK) uz ETB
Br20.204695
1 Fleek(FLK) uz KES
KSh17.065999
1 Fleek(FLK) uz JOD
د.أ0.0936589
1 Fleek(FLK) uz PLN
0.48877
1 Fleek(FLK) uz RON
лв0.583882
1 Fleek(FLK) uz SEK
kr1.266839
1 Fleek(FLK) uz BGN
лв0.22457
1 Fleek(FLK) uz HUF
Ft44.657726
1 Fleek(FLK) uz CZK
2.804483
1 Fleek(FLK) uz KWD
د.ك0.0405547
1 Fleek(FLK) uz ILS
0.430646
1 Fleek(FLK) uz BOB
Bs0.912811
1 Fleek(FLK) uz AZN
0.22457
1 Fleek(FLK) uz TJS
SM1.217962
1 Fleek(FLK) uz GEL
0.359312
1 Fleek(FLK) uz AOA
Kz120.970575
1 Fleek(FLK) uz BHD
.د.ب0.0498017
1 Fleek(FLK) uz BMD
$0.1321
1 Fleek(FLK) uz DKK
kr0.857329
1 Fleek(FLK) uz HNL
L3.479514
1 Fleek(FLK) uz MUR
6.06339
1 Fleek(FLK) uz NAD
$2.297219
1 Fleek(FLK) uz NOK
kr1.351383
1 Fleek(FLK) uz NZD
$0.233817
1 Fleek(FLK) uz PAB
B/.0.1321
1 Fleek(FLK) uz PGK
K0.561425
1 Fleek(FLK) uz QAR
ر.ق0.480844
1 Fleek(FLK) uz RSD
дин.13.4742
1 Fleek(FLK) uz UZS
soʻm1,572.618796
1 Fleek(FLK) uz ALL
L11.110931
1 Fleek(FLK) uz ANG
ƒ0.236459
1 Fleek(FLK) uz AWG
ƒ0.236459
1 Fleek(FLK) uz BBD
$0.2642
1 Fleek(FLK) uz BAM
KM0.22457
1 Fleek(FLK) uz BIF
Fr389.5629
1 Fleek(FLK) uz BND
$0.17173
1 Fleek(FLK) uz BSD
$0.1321
1 Fleek(FLK) uz JMD
$21.206013
1 Fleek(FLK) uz KHR
530.521526
1 Fleek(FLK) uz KMF
Fr56.2746
1 Fleek(FLK) uz LAK
2,871.739073
1 Fleek(FLK) uz LKR
රු40.261438
1 Fleek(FLK) uz MDL
L2.237774
1 Fleek(FLK) uz MGA
Ar595.04445
1 Fleek(FLK) uz MOP
P1.0568
1 Fleek(FLK) uz MVR
2.03434
1 Fleek(FLK) uz MWK
MK229.340131
1 Fleek(FLK) uz MZN
MT8.447795
1 Fleek(FLK) uz NPR
रु18.739706
1 Fleek(FLK) uz PYG
936.8532
1 Fleek(FLK) uz RWF
Fr191.6771
1 Fleek(FLK) uz SBD
$1.087183
1 Fleek(FLK) uz SCR
1.998673
1 Fleek(FLK) uz SRD
$5.08585
1 Fleek(FLK) uz SVC
$1.155875
1 Fleek(FLK) uz SZL
L2.29854
1 Fleek(FLK) uz TMT
m0.463671
1 Fleek(FLK) uz TND
د.ت0.3881098
1 Fleek(FLK) uz TTD
$0.895638
1 Fleek(FLK) uz UGX
Sh460.2364
1 Fleek(FLK) uz XAF
Fr75.297
1 Fleek(FLK) uz XCD
$0.35667
1 Fleek(FLK) uz XOF
Fr75.297
1 Fleek(FLK) uz XPF
Fr13.6063
1 Fleek(FLK) uz BWP
P1.78335
1 Fleek(FLK) uz BZD
$0.265521
1 Fleek(FLK) uz CVE
$12.698773
1 Fleek(FLK) uz DJF
Fr23.3817
1 Fleek(FLK) uz DOP
$8.488746
1 Fleek(FLK) uz DZD
د.ج17.253581
1 Fleek(FLK) uz FJD
$0.301188
1 Fleek(FLK) uz GNF
Fr1,148.6095
1 Fleek(FLK) uz GTQ
Q1.011886
1 Fleek(FLK) uz GYD
$27.63532
1 Fleek(FLK) uz ISK
kr16.7767

Fleek resurss

Dziļākai izpratnei par Fleek, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Fleek vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Fleek

Kāda ir Fleek (FLK) vērtība šodien?
Reāllaika FLK cena USD ir 0.1321 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FLK uz USD cena?
Pašreizējā FLK uz USD cena ir $ 0.1321. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Fleek tirgus maksimums?
FLK tirgus maksimums ir $ 2.64M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FLK apjoms apgrozībā?
FLK apjoms apgrozībā ir 20.00M USD.
Kāda bija FLK vēsturiski augstākā cena?
FLK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.6289933396082115 USD apmērā.
Kāda bija FLK vēsturiski zemākā cena?
FLK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.11349214572806128 USD.
Kāds ir FLK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FLK tirdzniecības apjoms ir $ 128.07K USD.
Vai FLK šogad kāps augstāk?
FLK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FLK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:09:24 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem.

