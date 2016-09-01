FIRO (FIRO) tokenomika
XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.
FIRO (FIRO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos FIRO (FIRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
FIRO (FIRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
FIRO (FIRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais FIRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu FIRO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti FIRO tokenomiku, uzzini FIRO tokena reāllaika cenu!
FIRO (FIRO) cenas vēsture
FIRO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
FIRO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FIRO? Mūsu FIRO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.