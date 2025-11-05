BiržaDEX+
Reāllaika Fireverse cena šodien ir 0.04522 USD. Seko līdzi reāllaika FIR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FIR cenas tendenci MEXC.

Fireverse logotips

Fireverse kurss(FIR)

1 FIR uz USD reāllaika cena:

$0.04519
$0.04519
-0.04%1D
USD
Fireverse (FIR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:39:41 (UTC+8)

Fireverse (FIR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04514
$ 0.04514
24h zemākā
$ 0.04749
$ 0.04749
24h augstākā

$ 0.04514
$ 0.04514

$ 0.04749
$ 0.04749

$ 0.13227499641836485
$ 0.13227499641836485

$ 0.03134127854543523
$ 0.03134127854543523

+0.06%

-0.04%

-29.85%

-29.85%

Fireverse (FIR) reāllaika cena ir $ 0.04522. Pēdējo 24 stundu laikā FIR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04514 līdz augstākajai $ 0.04749, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FIR visu laiku augstākā cena ir $ 0.13227499641836485, savukārt zemākā - $ 0.03134127854543523.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FIR ir mainījies par +0.06% pēdējā stundā, par -0.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.85% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Fireverse (FIR) tirgus informācija

No.1283

$ 6.18M
$ 6.18M

$ 54.37K
$ 54.37K

$ 45.22M
$ 45.22M

136.71M
136.71M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

13.67%

BSC

Pašreizējais Fireverse tirgus maksimums ir $ 6.18M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 54.37K. FIR apjoms apgrozībā ir 136.71M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 45.22M.

Fireverse (FIR) cenas vēsture USD

Seko Fireverse cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000181-0.04%
30 dienas$ -0.03914-46.40%
60 dienas$ -0.059-56.62%
90 dienas$ -0.02756-37.87%
Fireverse Cenas izmaiņas šodien

Šodien FIR cena mainījās par $ -0.0000181 (-0.04%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Fireverse 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.03914 (-46.40%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Fireverse 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FIR piedzīvoja izmaiņas $ -0.059 (-56.62%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Fireverse 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.02756 (-37.87%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Fireverse (FIR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Fireverse cenas vēstures lapu.

Kas ir Fireverse (FIR)?

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

Fireverse ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Fireverse ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FIR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Fireverse mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Fireverse pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Fireverse cenas prognoze (USD)

Kāda būs Fireverse (FIR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Fireverse (FIR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Fireverse prognozes.

Apskati Fireverse cenas prognozi!

Fireverse (FIR) tokenomika

Fireverse (FIR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FIR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Fireverse (FIR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Fireverse? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Fireverse MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

FIR uz vietējām valūtām

Fireverse resurss

Dziļākai izpratnei par Fireverse, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Fireverse vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Fireverse

Kāda ir Fireverse (FIR) vērtība šodien?
Reāllaika FIR cena USD ir 0.04522 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FIR uz USD cena?
Pašreizējā FIR uz USD cena ir $ 0.04522. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Fireverse tirgus maksimums?
FIR tirgus maksimums ir $ 6.18M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FIR apjoms apgrozībā?
FIR apjoms apgrozībā ir 136.71M USD.
Kāda bija FIR vēsturiski augstākā cena?
FIR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.13227499641836485 USD apmērā.
Kāda bija FIR vēsturiski zemākā cena?
FIR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03134127854543523 USD.
Kāds ir FIR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FIR tirdzniecības apjoms ir $ 54.37K USD.
Vai FIR šogad kāps augstāk?
FIR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FIR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:39:41 (UTC+8)

Fireverse (FIR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.04519
$100,577.44

$3,190.18

$153.24

$1.0004

$2.1685

$100,577.44

$3,190.18

$153.24

$2.1685

$0.15897

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.5859

$0.11500

$0.0000000000000000000000000284

$0.000000000221

$0.0000851

