Reāllaika Figma cena šodien ir 45.77 USD. Seko līdzi reāllaika FIGON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FIGON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FIGON

FIGON Cenas informācija

Kas ir FIGON

FIGON Oficiālā tīmekļa vietne

FIGON Tokenomika

FIGON Cenas prognoze

FIGON Vēsture

FIGON iegādes rokasgrāmata

FIGON uz bezseguma valūtu konvertētājs

FIGON Tūlītējie darījumi

Figma logotips

Figma kurss(FIGON)

1 FIGON uz USD reāllaika cena:

$45.77
$45.77$45.77
-4.36%1D
USD
Figma (FIGON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:39:19 (UTC+8)

Figma (FIGON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 45.67
$ 45.67$ 45.67
24h zemākā
$ 49.03
$ 49.03$ 49.03
24h augstākā

$ 45.67
$ 45.67$ 45.67

$ 49.03
$ 49.03$ 49.03

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 47.216402818294576
$ 47.216402818294576$ 47.216402818294576

-0.20%

-4.36%

-11.95%

-11.95%

Figma (FIGON) reāllaika cena ir $ 45.77. Pēdējo 24 stundu laikā FIGON tika tirgots robežās no zemākās $ 45.67 līdz augstākajai $ 49.03, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FIGON visu laiku augstākā cena ir $ 71.95000313657503, savukārt zemākā - $ 47.216402818294576.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FIGON ir mainījies par -0.20% pēdējā stundā, par -4.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Figma (FIGON) tirgus informācija

No.2589

$ 382.77K
$ 382.77K$ 382.77K

$ 60.01K
$ 60.01K$ 60.01K

$ 382.77K
$ 382.77K$ 382.77K

8.36K
8.36K 8.36K

8,362.84975542
8,362.84975542 8,362.84975542

ETH

Pašreizējais Figma tirgus maksimums ir $ 382.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 60.01K. FIGON apjoms apgrozībā ir 8.36K ar kopējo apjomu 8362.84975542. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 382.77K.

Figma (FIGON) cenas vēsture USD

Seko Figma cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -2.0865-4.36%
30 dienas$ -7.44-13.99%
60 dienas$ +15.77+52.56%
90 dienas$ +15.77+52.56%
Figma Cenas izmaiņas šodien

Šodien FIGON cena mainījās par $ -2.0865 (-4.36%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Figma 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -7.44 (-13.99%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Figma 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FIGON piedzīvoja izmaiņas $ +15.77 (+52.56%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Figma 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +15.77 (+52.56%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Figma (FIGON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Figma cenas vēstures lapu.

Kas ir Figma (FIGON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Figma ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FIGON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Figma mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Figma pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Figma cenas prognoze (USD)

Kāda būs Figma (FIGON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Figma (FIGON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Figma prognozes.

Apskati Figma cenas prognozi!

Figma (FIGON) tokenomika

Figma (FIGON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FIGON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Figma (FIGON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Figma? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Figma MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Figma resurss

Dziļākai izpratnei par Figma, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Figma vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Figma

Kāda ir Figma (FIGON) vērtība šodien?
Reāllaika FIGON cena USD ir 45.77 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FIGON uz USD cena?
Pašreizējā FIGON uz USD cena ir $ 45.77. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Figma tirgus maksimums?
FIGON tirgus maksimums ir $ 382.77K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FIGON apjoms apgrozībā?
FIGON apjoms apgrozībā ir 8.36K USD.
Kāda bija FIGON vēsturiski augstākā cena?
FIGON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 71.95000313657503 USD apmērā.
Kāda bija FIGON vēsturiski zemākā cena?
FIGON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 47.216402818294576 USD.
Kāds ir FIGON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FIGON tirdzniecības apjoms ir $ 60.01K USD.
Vai FIGON šogad kāps augstāk?
FIGON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FIGON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:39:19 (UTC+8)

Figma (FIGON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

