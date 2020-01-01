Fear NFTs (FEAR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Fear NFTs (FEAR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Fear NFTs (FEAR) informācija

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.fear.io
Tehniskais dokuments:
https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83

Fear NFTs (FEAR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Fear NFTs (FEAR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 186.54K
$ 186.54K
Kopējais apjoms:
$ 41.74M
$ 41.74M
Apjoms apgrozībā:
$ 17.72M
$ 17.72M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 439.51K
$ 439.51K
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.93825
$ 3.93825
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.01053
$ 0.01053

Fear NFTs (FEAR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Fear NFTs (FEAR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FEAR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FEAR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FEAR tokenomiku, uzzini FEAR tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties FEAR

Vēlies iekļaut Fear NFTs (FEAR) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas FEAR iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Fear NFTs (FEAR) cenas vēsture

FEAR cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

FEAR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FEAR? Mūsu FEAR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.