Reāllaika FARMAI cena šodien ir 0.006468 USD. Seko līdzi reāllaika FARMAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FARMAI cenas tendenci MEXC.

1 FARMAI uz USD reāllaika cena:

$0.006462
-1.94%1D
USD
FARMAI (FARMAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:57 (UTC+8)

FARMAI (FARMAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.005805
24h zemākā
$ 0.007009
24h augstākā

$ 0.005805
$ 0.007009
--
--
+1.04%

-1.94%

+5.49%

+5.49%

FARMAI (FARMAI) reāllaika cena ir $ 0.006468. Pēdējo 24 stundu laikā FARMAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.005805 līdz augstākajai $ 0.007009, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FARMAI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FARMAI ir mainījies par +1.04% pēdējā stundā, par -1.94% pēdējo 24 stundu laikā un par +5.49% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

FARMAI (FARMAI) tirgus informācija

--
$ 710.44K
$ 763.22K
--
118,000,000
BSC

Pašreizējais FARMAI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 710.44K. FARMAI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 118000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 763.22K.

FARMAI (FARMAI) cenas vēsture USD

Seko FARMAI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00012784-1.94%
30 dienas$ +0.003418+112.06%
60 dienas$ +0.004746+275.60%
90 dienas$ -0.000922-12.48%
FARMAI Cenas izmaiņas šodien

Šodien FARMAI cena mainījās par $ -0.00012784 (-1.94%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

FARMAI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.003418 (+112.06%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

FARMAI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FARMAI piedzīvoja izmaiņas $ +0.004746 (+275.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

FARMAI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000922 (-12.48%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu FARMAI (FARMAI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati FARMAI cenas vēstures lapu.

Kas ir FARMAI (FARMAI)?

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

FARMAI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu FARMAI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FARMAI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par FARMAI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu FARMAI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

FARMAI cenas prognoze (USD)

Kāda būs FARMAI (FARMAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu FARMAI (FARMAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa FARMAI prognozes.

Apskati FARMAI cenas prognozi!

FARMAI (FARMAI) tokenomika

FARMAI (FARMAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FARMAI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties FARMAI (FARMAI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties FARMAI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties FARMAI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

FARMAI uz vietējām valūtām

FARMAI resurss

Dziļākai izpratnei par FARMAI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā FARMAI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par FARMAI

Kāda ir FARMAI (FARMAI) vērtība šodien?
Reāllaika FARMAI cena USD ir 0.006468 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FARMAI uz USD cena?
Pašreizējā FARMAI uz USD cena ir $ 0.006468. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir FARMAI tirgus maksimums?
FARMAI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FARMAI apjoms apgrozībā?
FARMAI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija FARMAI vēsturiski augstākā cena?
FARMAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija FARMAI vēsturiski zemākā cena?
FARMAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir FARMAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FARMAI tirdzniecības apjoms ir $ 710.44K USD.
Vai FARMAI šogad kāps augstāk?
FARMAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FARMAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:57 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

