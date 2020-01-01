Farcana (FAR) tokenomika

Farcana (FAR) informācija

$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.farcana.com
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf
Bloku pārlūks:
https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA

Farcana (FAR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Farcana (FAR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
Kopējais apjoms:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 3.97B
$ 3.97B$ 3.97B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0146
$ 0.0146$ 0.0146
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000153115112753545
$ 0.000153115112753545$ 0.000153115112753545
Pašreizējā cena:
$ 0.00036
$ 0.00036$ 0.00036

Farcana (FAR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Farcana (FAR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FAR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FAR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FAR tokenomiku, uzzini FAR tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

