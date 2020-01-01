DeepFakeAI (FAKEAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DeepFakeAI (FAKEAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DeepFakeAI (FAKEAI) informācija

DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://fakeai.io/
Tehniskais dokuments:
https://fakeai.io/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c

DeepFakeAI (FAKEAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DeepFakeAI (FAKEAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 954.91M
$ 954.91M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.89M
$ 1.89M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.046499
$ 0.046499
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00001313484709658
$ 0.00001313484709658
Pašreizējā cena:
$ 0.001888
$ 0.001888

DeepFakeAI (FAKEAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DeepFakeAI (FAKEAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FAKEAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FAKEAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FAKEAI tokenomiku, uzzini FAKEAI tokena reāllaika cenu!

DeepFakeAI (FAKEAI) cenas vēsture

FAKEAI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

FAKEAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FAKEAI? Mūsu FAKEAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

