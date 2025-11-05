BiržaDEX+
Reāllaika ArAIstotlebyVirtuals cena šodien ir 0.04238 USD. Seko līdzi reāllaika FACY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FACY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FACY

FACY Cenas informācija

Kas ir FACY

FACY Tokenomika

FACY Cenas prognoze

FACY Vēsture

FACY iegādes rokasgrāmata

FACY uz bezseguma valūtu konvertētājs

FACY Tūlītējie darījumi

ArAIstotlebyVirtuals logotips

ArAIstotlebyVirtuals kurss(FACY)

1 FACY uz USD reāllaika cena:

$0.04238
$0.04238
-0.79%1D
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:50 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03721
$ 0.03721
24h zemākā
$ 0.04893
$ 0.04893
24h augstākā

$ 0.03721
$ 0.03721

$ 0.04893
$ 0.04893

--
--

--
--

-0.43%

-0.79%

-24.98%

-24.98%

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) reāllaika cena ir $ 0.04238. Pēdējo 24 stundu laikā FACY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03721 līdz augstākajai $ 0.04893, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FACY visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FACY ir mainījies par -0.43% pēdējā stundā, par -0.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) tirgus informācija

--
--

$ 60.66K
$ 60.66K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BASE

Pašreizējais ArAIstotlebyVirtuals tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 60.66K. FACY apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) cenas vēsture USD

Seko ArAIstotlebyVirtuals cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0003375-0.79%
30 dienas$ -0.01958-31.61%
60 dienas$ +0.03238+323.80%
90 dienas$ +0.03238+323.80%
ArAIstotlebyVirtuals Cenas izmaiņas šodien

Šodien FACY cena mainījās par $ -0.0003375 (-0.79%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

ArAIstotlebyVirtuals 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.01958 (-31.61%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

ArAIstotlebyVirtuals 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, FACY piedzīvoja izmaiņas $ +0.03238 (+323.80%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

ArAIstotlebyVirtuals 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.03238 (+323.80%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu ArAIstotlebyVirtuals (FACY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati ArAIstotlebyVirtuals cenas vēstures lapu.

Kas ir ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?

$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.

ArAIstotlebyVirtuals ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu ArAIstotlebyVirtuals ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt FACY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par ArAIstotlebyVirtuals mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu ArAIstotlebyVirtuals pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

ArAIstotlebyVirtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs ArAIstotlebyVirtuals (FACY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ArAIstotlebyVirtuals (FACY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ArAIstotlebyVirtuals prognozes.

Apskati ArAIstotlebyVirtuals cenas prognozi!

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) tokenomika

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FACY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties ArAIstotlebyVirtuals? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties ArAIstotlebyVirtuals MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

FACY uz vietējām valūtām

1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz VND
1,115.2297
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz AUD
A$0.0652652
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz GBP
0.0322088
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz EUR
0.0368706
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz USD
$0.04238
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MYR
RM0.1775722
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz TRY
1.7829266
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz JPY
¥6.48414
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz ARS
ARS$61.7781736
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz RUB
3.4323562
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz INR
3.7603774
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz IDR
Rp706.3330508
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz PHP
2.485587
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz EGP
￡E.2.0049978
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BRL
R$0.228852
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz CAD
C$0.0597558
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BDT
5.166122
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz NGN
61.15434
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz COP
$163.62918
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz ZAR
R.0.7433452
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz UAH
1.7833504
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz TZS
T.Sh.104.384059
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz VES
Bs9.45074
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz CLP
$40.09148
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz PKR
Rs11.9816736
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz KZT
22.211358
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz THB
฿1.3807404
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz TWD
NT$1.3103896
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz AED
د.إ0.1555346
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz CHF
Fr0.0343278
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz HKD
HK$0.3292926
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz AMD
֏16.212469
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MAD
.د.م0.3945578
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MXN
$0.7920822
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz SAR
ريال0.158925
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz ETB
Br6.4680356
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz KES
KSh5.4750722
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz JOD
د.أ0.03004742
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz PLN
0.1572298
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz RON
лв0.1873196
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz SEK
kr0.4060004
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BGN
лв0.072046
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz HUF
Ft14.3320684
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz CZK
0.9001512
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz KWD
د.ك0.01301066
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz ILS
0.1381588
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BOB
Bs0.2928458
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz AZN
0.072046
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz TJS
SM0.3907436
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz GEL
0.1152736
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz AOA
Kz38.8450842
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BHD
.د.ب0.01597726
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BMD
$0.04238
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz DKK
kr0.27547
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz HNL
L1.1162892
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MUR
1.945242
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz NAD
$0.7335978
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz NOK
kr0.4331236
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz NZD
$0.0745888
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz PAB
B/.0.04238
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz PGK
K0.1784198
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz QAR
ر.ق0.1542632
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz RSD
дин.4.3265742
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz UZS
soʻm510.6022922
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz ALL
L3.5645818
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz ANG
ƒ0.0758602
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz AWG
ƒ0.0758602
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BBD
$0.08476
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BAM
KM0.072046
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BIF
Fr124.97862
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BND
$0.055094
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BSD
$0.04238
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz JMD
$6.8032614
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz KHR
170.2006228
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz KMF
Fr18.05388
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz LAK
921.3043294
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz LKR
රු12.9165764
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MDL
L0.7179172
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MGA
Ar190.044634
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MOP
P0.33904
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MVR
0.652652
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MWK
MK73.5763418
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz MZN
MT2.710201
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz NPR
रु6.0120268
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz PYG
300.55896
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz RWF
Fr61.40862
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz SBD
$0.3487874
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz SCR
0.6005246
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz SRD
$1.63163
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz SVC
$0.370825
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz SZL
L0.7335978
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz TMT
m0.1487538
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz TND
د.ت0.12430054
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz TTD
$0.2873364
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz UGX
Sh147.65192
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz XAF
Fr24.19898
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz XCD
$0.114426
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz XOF
Fr24.19898
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz XPF
Fr4.36514
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BWP
P0.57213
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz BZD
$0.0851838
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz CVE
$4.0841606
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz DJF
Fr7.50126
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz DOP
$2.722915
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz DZD
د.ج5.5445754
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz FJD
$0.0966264
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz GNF
Fr368.4941
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz GTQ
Q0.3246308
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz GYD
$8.865896
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) uz ISK
kr5.38226

Dziļākai izpratnei par ArAIstotlebyVirtuals, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par ArAIstotlebyVirtuals

Kāda ir ArAIstotlebyVirtuals (FACY) vērtība šodien?
Reāllaika FACY cena USD ir 0.04238 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FACY uz USD cena?
Pašreizējā FACY uz USD cena ir $ 0.04238. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ArAIstotlebyVirtuals tirgus maksimums?
FACY tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FACY apjoms apgrozībā?
FACY apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija FACY vēsturiski augstākā cena?
FACY sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija FACY vēsturiski zemākā cena?
FACY sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir FACY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FACY tirdzniecības apjoms ir $ 60.66K USD.
Vai FACY šogad kāps augstāk?
FACY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FACY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:50 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

